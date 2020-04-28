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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY uçuşları 1 ay daha durduruldu

    Türk Hava Yolları, daha önce 1 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıkladığı, iç hat uçuşlarının şimdi de 28 Mayıs'a kadar durdurulduğunu açıkladı. 28 Mayıs'a kadar dış hat uçuşları da yapılmayacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    THY uçuşları 1 ay daha durduruldu
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    Koronavirüs salgınının etkilediği sektörlerin başında havacılık sektörü geliyor. Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki açıklamasına göre iç hat uçuşları 1 Mayıs’a kadar durdurulmuştu. Seferlerin 1 Mayıs’tan itibaren devam edip etmeyeceği hakkında resmi açıklama geldi.

    Türk Hava Yolları’nın web sitesinden yayınlanan duyuruda tüm iç ve dış hat uçuşlarının 28 Mayıs 2020’ye kadar durdurulduğu açıklandı. Böylece iç hat uçuşları 1 ay, daha önce 20 Mayıs’a kadar durdurulan dış hat uçuşları da 1 hafta daha durdurulmuş oldu.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli numune alma kabini üretildi"

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uçuşların ne zaman başlayacağı ile ilgili olarak, “Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz. Her şeyi belirleyecek olan Covid-19 salgınının nasıl seyredeceği ve otoritelerin vereceği karar.” dedi.



    https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/iptal-seferler/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 8 dk.
    Net Agustos ayina kadar. Ama panik olmasin diye durdurulma bitis tarihine yaklastikca her ay uzatacaklar iptalleri ...

    Yurtdisi icin YAZI unutun ...
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    Alqu 32 dk. yeni yorumcu
    normal şehirden şehire tarım için bile izin alamadık biz uçaklar ne taşıyacak ki kargo sadece.
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    bahadırbarçin 35 dk. yeni yorumcu
    her yer virüs bence daha da uzatmaları gerek
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