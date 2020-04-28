THY uçuşları 1 ay daha durduruldu

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Koronavirüs salgınının etkilediği sektörlerin başında havacılık sektörü geliyor. Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki açıklamasına göre iç hat uçuşları 1 Mayıs’a kadar durdurulmuştu. Seferlerin 1 Mayıs’tan itibaren devam edip etmeyeceği hakkında resmi açıklama geldi.

Türk Hava Yolları’nın web sitesinden yayınlanan duyuruda tüm iç ve dış hat uçuşlarının 28 Mayıs 2020’ye kadar durdurulduğu açıklandı. Böylece iç hat uçuşları 1 ay, daha önce 20 Mayıs’a kadar durdurulan dış hat uçuşları da 1 hafta daha durdurulmuş oldu.

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uçuşların ne zaman başlayacağı ile ilgili olarak, “Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz. Her şeyi belirleyecek olan Covid-19 salgınının nasıl seyredeceği ve otoritelerin vereceği karar.” dedi.

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/iptal-seferler/

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