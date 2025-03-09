AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (9 Mart 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına alıyor olacağız.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta yapay zeka dünyasında öne çıkan haberlerin önemli bir kısmı Çin'den geldi ki bu da son dönemde dengelerin ne kadar değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle ufak bir ekip tarafından geliştirilen AI ajanı Manus, bu hafta epey ses getirdi. Batılı şirketlerin henüz tam anlamıyla kullanıma sunamadığı AI ajanlarının ilk kayda değer örneğinin Çin tarafından kullanıma sunulması, yeni bir DeepSeek vakası olarak yorumlandı. Diğer yandan Çin bu hafta tanıttığı kuantum bilgisayarıyla da Batılı rakiplerini gölgede bıraktı.

DeepSeek'ten Sonra Çin'den Dengeleri Değiştirebilecek Bir AI Daha Geldi: Manus

Son dönemde yapay zeka alanında dikkat çekici işlere imza atan Çin'den bu hafta dengeleri değiştirebilecek bir yapay zeka aracı daha geldi. DeepSeek-R1'in çıkışıyla birlikte büyük dil modelleri (LLM) konusunda ABD ile yarışabileceğini gösteren Çin, bu kez bir adım öne geçti. Çünkü Silikon Vadisi'indeki şirketlerin daha tam anlamıyla kullanıma sunamadığı AI ajanlarının ilk kayda değer örneği Çin'den geldi.

Bu hafta tanıtılan Manus, kendi başına düşünebilen bir AI ajanı olarak belli başlı görevleri yerine getirebiliyor. Hatta bu hafta paylaşılan bir video, Manus'un aynı anda 50 farklı görevi yerine getirebildiğini gösteriyor. Manus'u geliştiren ekip, bu etkileyici yapay zekayı şimdiden kullanıma açtı. Ancak şimdilik sadece davetiye yoluyla yeni kullanıcı kabul edilliyor.

Arama Motorlarında Yapay Zeka Modu Yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör Google arama motoruna "AI modu" eklemeye hazırlanıyor. Bu yeni mod ChatGPT'nin arama motoruna benzer bir işleyişe sahip olacak. Kullanıcılara yapay zeka ile oluşturulmuş bir cevap sunularken, bu cevap oluşturulurken kullanılan kaynaklar da altında listelenecek.

Diğer yandan Google'ın başlıca rakiplerinden olan DuckDuckGo da Duck.ai adını verdiği yeni bir platform açtı. Kullanıcılar burada GPT, Claude, Gemini gibi farklı chatbot'lardan istediklerini seçerek arama yapabiliyorlar. Duck.ai hem farklı chatbot'ları bir araya topluyor, hem de kullanıcılara bu chatbot'ları anonim olarak kullanma imkânı sunuyor.

Çin Yeni Kuantum Bilgisayarı Zuchongzhi-3'ı Görücüye Çıkardı

Tam Boyutta Gör Son dönemde hemen hemen her alanda ABD ile kafa kafaya yarışan Çin, kuantum bilgisaylar konusunda da pek geride olmadığını gösterdi. Çin Bilim-Teknik Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, 105 qubit'lik kuantum bilgisayarı Zuchongzhi-3'ü görücüye çıkardılar. Çin'in kuantum bilgisayarı, hesaplamaları Google'ın Supercomputer'ından bir milyon kat daha hızlı yapıyor.

Dünyanın İlk “Sentetik Biyolojik Zekası” Tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Cortical Labs, insan kök hücrelerinden yetiştirilen nöronlara dayanan dünyanın ilk ticari biyolojik bilgisayarı CL1'i piyasaya sürdü. MWC 2025 fuarında görücüye çıkarılan CL1, Sentetik Biyolojik Zeka olarak tanımlanıyor.

Cortical Labs’in CL1 sistemi, biyolojik sinir ağlarını yüksek verimli bir şekilde oluşturmak ve insan beyninin işlevlerini taklit etmek için tasarlanmış durumda. Bu sistemde, laboratuvar ortamında yetiştirilen nöronlar, özel bir elektrot dizisi üzerinde yer alıyor ve bu sayede sinir ağları dinamik bir şekilde gelişiyor.

CL1'in donanımı oldukça basit ve kararlı; aynı zamanda 'wetware' yani biyolojik donanımda yapılan iyileştirmeler sayesinde daha stabil ve enerji verimli bir çalışma sağlanabiliyor. Şu an için bu biyolojik ağlar, bağımsız bir şekilde bilgi alışverişi yapabiliyor ve bu teknoloji, yapay zekanın evriminde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Konuyu daha detaylıca ele aldığımız haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Alibaba'nın Akıl Yürüten Büyük Dil Modeli QwQ-32B Performansıyla Etkiledi

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında epey iddialı olan Alibaba, bu hafta yeni büyük dil modeli QwQ-32B'yi tanıttı. QwQ-32B adından da anlaşılacağı üzere sadece 32 milyar parametreyle eğiltilmiş bir LLM olmasına karşın, akıl yürütme ve matematik problemleri çözme gibi konularda DeepSeek-R1 ile benzer bir performans sergiliyor. Alibaba'nın yapay zekası, GPT-o1 mini'yi ise performans testlerinde geride bırakıyor.

OpenAI, Gelişmiş AI Ajanları İçin Aylık 20 Bin Dolar İsteyecek

Şu anda yapılan milyarlarca dolarlık yatırımın masrafını çıkaracak kadar gelir elde edemeyen OpenAI, AI ajanlarıyla birlikte bunu değiştirmeyi hedefliyor. Kendi başlarına pek çok görevi yerine getirebilecek olan bu AI ajanları, şirket için önemli bir gelir kapısına dönüşebilir. Zira bu hafta ortaya çıkan bilgiler, bu AI ajanlarının aylık abonelik ücretlerinin son derece yüksek olacağını gösteriyor.

OpenAI'ın yatırımcılarıyla paylaştığı bilgilere göre giriş seviyesi AI ajanlarının aylık kullanım ücreti yaklaşık 2 bin dolar olacak. Özellikle yazılımcıların işine yarayabilecek orta seviye AI ajanlarının fiyatı ortalama 10 bin dolar olacak. Doktora seviyesinde araştırma yapıp rapor hazırlayabilecek kadar gelişmiş AI ajanlarının aykık abonelik ücreti ise 20 bin doları bulacak. OpenAI cephesinden bilgiler, AI ajanlarının kullanıcılar için ne kadar maliyetli olacağını da gözler önüne sermiş oldu.

Nvidia Zorlu Bir Hafta Geçirdi

Tam Boyutta Gör Son dönemde ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim, Nvidia hisselerini de vurdu. Yapay zeka patlaması sayesinde değeri 3 trilyon doların üzerine çıkan Nvidia, bu hafta neredeyse yüzde 5 değer kaybetti.

​​​​​​Çin'e uygulanan GPU ambargosunun sıkılaştırılması bunda önemli bir rol oynadı. Çin'in GPU temin etmek için kullandığı Singapurlu şirketlere soruşturma başlatılması, Nvidia'nın GPU satışlarında ciddi bir düşüş yaşanabileceği şeklinde yorumlandı; Bu da hisselere yansıdı.

İnsansı Robotlara Bir Yenisi Daha Eklendi: Adam Robot

Son dönemde sayıları hızla artan insansı robot modellerine bu hafta bir yenisi daha eklendi. Çin merkezli bir robotik şirketi olan PNDbotics, Adam Robot adını verdiği insansı robotonu tanıttı. Adam Robot'un hareket kabiliyeti ve eklemli elleri dikkat çekti.

Yapay zeka patlaması, yeni bir Dot-com balonuna dönüşebilir 4 gün önce eklendi

Amazon, Film ve Dizilerde Yapay Zeka ile Oluşturulmuş Dublajları Test Ediyor

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, film ve dizilerde yapay zeka destekli dublaj programını test etmeye başladı. Bu yeni sistem, izleyicilerin belirli ülkelerde dublajı olmayan yapımların keyfini çıkarmalarına yardımcı olacak.

Yapay zeka destekli dublaj, şu anda El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora, Long Lost gibi 12 yapım için kullanıma sunulmuş durumda. Bu yapımlar artık hem İspanyolcanın yanı sıra İngilizce dilinde de izlenebiliyor. Bu sistemin önümüzdeki dönemde daha fazla yapıma hem de daha fazla dile yayılacağı düşünülüyor.

Bu Hafta Tanıtılan Yeni AI Video Araçları:

Çin'in en büyük şirketlerinden olan Tencent, yeni video modeli HunyuanVideo i2V'yi tanıttı:

LumaAI, öncülünden hem daha hızlı hem de daha ucuz olan yeni modeli Ray2 Flash'ı tanıttı.

Google, resimden video üretme aracı Whisk Animate'i tanıttı. Whisk Animate, Whisk ile üretilen görselleri 8 saniyelik videolara dönüştürebiliyor.

Yapay zeka ile videolar üzerinde oynama konusunda en dikkat çekici uygulamalardan biri olan Pika'ya yeni özellikler eklendi.

Yeni bir start-up olan Hedra Studio, Character-3 adlı video üretme aracı için yayınladığı örneklerle dikkat çekti:

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

OpenAI, en yeni ve aynı zamanda en büyük yapay zeka modeli olan GPT-4.5 'i ChatGPT Plus abonelerine sunmaya başladı.

'i ChatGPT Plus abonelerine sunmaya başladı. OpenAI'ın en önemli rakiplerinden olan Anthropic , bu hafta 3.5 milyar dolar daha yatırım alırken, şirketin değerlemesi de 61 milyar dolara ulaştı. Anthropic'in geliştirdiği Claude 3.7 Sonet, şu anda piyasadaki en gelişmiş yapay zekalar arasında yer alıyor.

, bu hafta 3.5 milyar dolar daha yatırım alırken, şirketin değerlemesi de 61 milyar dolara ulaştı. Anthropic'in geliştirdiği Claude 3.7 Sonet, şu anda piyasadaki en gelişmiş yapay zekalar arasında yer alıyor. Grok 'un sesli modu iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu.

'un sesli modu iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. Microsoft, Copilot'u yeniledi . Yeni Copilot uygulaması, görsel olarak daha modern bir arayüze sahip olmasının yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştiren bazı önemli değişikliklerle birlikte geliyor. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

. Yeni Copilot uygulaması, görsel olarak daha modern bir arayüze sahip olmasının yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştiren bazı önemli değişikliklerle birlikte geliyor. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Opera, doğrudan internet tarayıcısı üzerinden kullanıcılara sunacağı AI ajanı "AI Browser Operator"ı tanıttı. Kendi başında belli başlı görevleri yerine getirebilecek bu AI ajanının ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 9 Mart 2025