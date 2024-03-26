TikTok güvenliği artırdı, küresel gençlik konseyi kuruldu

Gençlik portalı ve TikTok raporlama araçları hakkında bilgi sağlayacaklar
Sosyal medya platformları, özellikle genç kullanıcılar söz konusu olduğunda çevrimiçi güvenlik konusunda sürekli incelemelerle ve yeni düzenlemelerle karşı karşıya. Geçen yıl yasalaşan Çevrimiçi Güvenlik Yasası, şirketlerin kullanıcıları, özellikle de gençleri platformlarında ortaya çıkan çevrimiçi zararlardan korumasını gerektiriyor ve bu yasayı ihlal ettiği tespit edilen şirketlere büyük para cezaları veriliyor.
TikTok’ta güvenlik alanında küresel sosyal yardım ve ortaklıklar başkanı Val Richey, “Gençlerden ve ebeveynlerden gelen geri bildirimleri dinlemek, TikTok'taki güvenlik çalışmalarımızın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Onlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda anlamlı değişiklikler yaparak ve Aile Eşleme gibi araçlar sunarak ailelerin platformumuzun keyfini yaşamalarını sağlamak istiyoruz.” diyor.
TikTok, her ay bir milyondan fazla kişi tarafından görüntülenen, zorbalık ve beden imgesine ilişkin rehberlerin yer aldığı Güvenlik Merkezi gibi kaynaklar da sunuyor. Ebeveyn katılımını teşvik etmek için TikTok, 35 yaş üzeri yeni kullanıcılara Aile Eşleme’yi sunuyor. Sosyal medya devi, ayrıca 2024 yılı boyunca 10'dan fazla uygulama içi medya okuryazarlığı kampanyası başlatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...