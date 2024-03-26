Tam Boyutta Gör TikTok, gençlerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için küresel gençlik konseyinin kurulduğunu duyurdu. Bu konsey, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir uygulama oluşturmak için uzmanlarla birlikte çalışacak. Duyuru, araştırmanın gençler ve ebeveynler arasında çevrimiçi güvenlik konusunda daha açık bir iletişime ihtiyaç duyulduğunu göstermesinin ardından geldi.

ABD, TikTok'u satın almak için harekete geçiyor 1 hf. önce eklendi

Gençlik portalı ve TikTok raporlama araçları hakkında bilgi sağlayacaklar

Sosyal medya platformları, özellikle genç kullanıcılar söz konusu olduğunda çevrimiçi güvenlik konusunda sürekli incelemelerle ve yeni düzenlemelerle karşı karşıya. Geçen yıl yasalaşan Çevrimiçi Güvenlik Yasası, şirketlerin kullanıcıları, özellikle de gençleri platformlarında ortaya çıkan çevrimiçi zararlardan korumasını gerektiriyor ve bu yasayı ihlal ettiği tespit edilen şirketlere büyük para cezaları veriliyor.

TikTok’ta güvenlik alanında küresel sosyal yardım ve ortaklıklar başkanı Val Richey, “Gençlerden ve ebeveynlerden gelen geri bildirimleri dinlemek, TikTok'taki güvenlik çalışmalarımızın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Onlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda anlamlı değişiklikler yaparak ve Aile Eşleme gibi araçlar sunarak ailelerin platformumuzun keyfini yaşamalarını sağlamak istiyoruz.” diyor.

TikTok, her ay bir milyondan fazla kişi tarafından görüntülenen, zorbalık ve beden imgesine ilişkin rehberlerin yer aldığı Güvenlik Merkezi gibi kaynaklar da sunuyor. Ebeveyn katılımını teşvik etmek için TikTok, 35 yaş üzeri yeni kullanıcılara Aile Eşleme’yi sunuyor. Sosyal medya devi, ayrıca 2024 yılı boyunca 10'dan fazla uygulama içi medya okuryazarlığı kampanyası başlatacak.

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TikTok güvenliği artırdı, küresel gençlik konseyi kuruldu