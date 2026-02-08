AB, TikTok'un bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını ve değişmesi gerektiğini belirtti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, sonsuz kaydırmalı kısa videolar ve güçlü öneri algoritmasıyla özellikle gençler arasında oldukça popüler oldu. Ancak Avrupa Birliği, uygulamanın gençlerde bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı gerekçesiyle şirketten bazı özellikleri değiştirmesini isteyebilir.

Avrupa Komisyonu yaptığı basın açıklamasında, TikTok’un bağımlılık yaratan tasarımı nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiğine dair ön değerlendirmeye ulaştığını açıkladı. Açıklamada, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve son derece kişiselleştirilmiş öneri sistemi gibi unsurların bu kapsama girdiği vurgulandı. Komisyon, TikTok’un bu bağımlılık yaratan özelliklerin özellikle çocuklar dahil kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vermemesi için yeterli önlemleri almadığını ifade etti.

Düzenleyicilere göre, kullanıcılara sürekli yeni içerik sunularak adeta ödül verilmesi, insanların durmadan kaydırmaya devam etmesine yol açıyor ve beyni adeta otomatik pilota alıyor. Bilimsel çalışmalar, bunun kompulsif davranışlara ve öz denetimin zayıflamasına neden olabileceğini gösteriyor.

Komisyon ayrıca TikTok’un mevcut ebeveyn denetimleri ve ekran süresi kısıtlama araçlarının yetersiz olduğunu belirtti. Platformun bu alanlarda değişiklik yapması, sonsuz kaydırma özelliğini sınırlandırması ve öneri algoritmasını yeniden düzenlemesi gerekebilir.

TikTok bulgulara karşı çıktı

Avrupa Komisyonu, TikTok’a bu bulgulara karşı savunma yapma fırsatı tanıyacak. TikTok ise Komisyon’un ön bulgularını tamamen yanlış ve temelsiz olarak nitelendirdi ve bunlara karşı mevcut tüm hukuki yolları kullanacağını belirtti.

Avrupa, TikTok hakkında kapsamlı soruşturmayı Şubat 2024’te başlatmış ve şirket daha önce veri paylaşımı ile reklam şeffaflığı konularında da kusurlu bulunmuştu. Veri Güvenliği Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunması halinde TikTok, yıllık küresel cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

