Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB, TikTok'un bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını ve değişmesi gerektiğini belirtti

    Avrupa Birliği, sosyal medya platformu TikTok'un gençlerde bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığına hükmetti. Bu nedenle şirketten bazı özellikleri değiştirmesini isteyebilir.

    AB, TikTok'un bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, sonsuz kaydırmalı kısa videolar ve güçlü öneri algoritmasıyla özellikle gençler arasında oldukça popüler oldu. Ancak Avrupa Birliği, uygulamanın gençlerde bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı gerekçesiyle şirketten bazı özellikleri değiştirmesini isteyebilir.

    Avrupa Komisyonu yaptığı basın açıklamasında, TikTok’un bağımlılık yaratan tasarımı nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiğine dair ön değerlendirmeye ulaştığını açıkladı. Açıklamada, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve son derece kişiselleştirilmiş öneri sistemi gibi unsurların bu kapsama girdiği vurgulandı. Komisyon, TikTok’un bu bağımlılık yaratan özelliklerin özellikle çocuklar dahil kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vermemesi için yeterli önlemleri almadığını ifade etti.

    Düzenleyicilere göre, kullanıcılara sürekli yeni içerik sunularak adeta ödül verilmesi, insanların durmadan kaydırmaya devam etmesine yol açıyor ve beyni adeta otomatik pilota alıyor. Bilimsel çalışmalar, bunun kompulsif davranışlara ve öz denetimin zayıflamasına neden olabileceğini gösteriyor.

    Komisyon ayrıca TikTok’un mevcut ebeveyn denetimleri ve ekran süresi kısıtlama araçlarının yetersiz olduğunu belirtti. Platformun bu alanlarda değişiklik yapması, sonsuz kaydırma özelliğini sınırlandırması ve öneri algoritmasını yeniden düzenlemesi gerekebilir.

    TikTok bulgulara karşı çıktı

    Avrupa Komisyonu, TikTok’a bu bulgulara karşı savunma yapma fırsatı tanıyacak. TikTok ise Komisyon’un ön bulgularını tamamen yanlış ve temelsiz olarak nitelendirdi ve bunlara karşı mevcut tüm hukuki yolları kullanacağını belirtti.

    Avrupa, TikTok hakkında kapsamlı soruşturmayı Şubat 2024’te başlatmış ve şirket daha önce veri paylaşımı ile reklam şeffaflığı konularında da kusurlu bulunmuştu. Veri Güvenliği Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunması halinde TikTok, yıllık küresel cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

    Kaynakça https://www.engadget.com/social-media/eu-says-tiktok-uses-addictive-design-and-must-change-131738425.html?src=rss&guccounter=1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_312
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2006 opel astra classic 1.6 twinport yorumları toyota auris 1.33 life 10 cm hoparlör tavsiyesi arabayla sahile sıfır yerler egea 1.6 multijet otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum