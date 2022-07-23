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TikTok, yeni bir güncellemeyle beraber platformdaki altyazı ve çeviri özelliklerini genişletiyor. Artık kullanıcılar, herhangi bir videoda otomatik oluşturulmuş altyazıları açıp kapatabilecek. Özellik, içerik oluşturucuların videoya altyazı eklemiş olup olmadığına bakılmaksızın otomatik oluşturulacak.

Türkçe de destekleniyor

Otomatik altyazılar, özellikle gürültülü ortamlarda videoda konuşulanları kaçırmak istemeyen kullanıcılar için faydalı olacak. Bunun haricinde platform, altyazılara ve metin çıkartmalarına çeviri özelliği de getirdi. Şirket, bunun orijinal dilin ötesine geçerek kullanıcıların videolardan daha fazla keyif almasına olanak tanıyacağını düşünüyor.

TikTok tarafından yapılan açıklamada: "Kültür ve bağlantı arasında köprü kurmak ve dünyalarını genişletmek için bu yeni araçları kullanan daha fazla insan görmeyi umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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TikTok, yeni özellikleri olan otomatik altyazı ve çeviriyi başlangıçta Türkçe dahil olmak üzere İngilizce, Almanca, Portekizce, Endonezyaca, İtalyanca, Korece, Mandarin Çincesi ve İspanyolca dillerinde destekleyecek. Özellikler, kademeli olarak kullanıcılara sunulacak.

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TikTok, izleyicilerin altyazıları açıp kapatmasına olanak tanıyor