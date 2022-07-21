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    WhatsApp, Android’den iPhone’a veri taşıma özelliğini kullanıma sundu

    Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Whatsapp, Android platformundan iOS'a geçişi kolaylaştıracak yeni özelliği kullanıcıların beğenisine sundu. 
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    WhatsApp, platformlar arası veri taşıma özelliğini kullanıma açtı
    Tam Boyutta Gör

    Popüler mesajlaşma platformu Whatsapp, uygulamaya kullanıcı deneyimini arttıracak yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl belirli Samsung cihazlar için iOS platformundan Android’e geçişi kolaylaştıran sohbet devi, şimdi de aynı imkânı Android’den iOS’a geçen kullanıcılara sunacak.  

    Platformlar arası geçiş artık daha kolay

    Günümüzde ekosistemler arasında sohbet geçmişini bazı üçüncü taraf araçlar ile aktarmak mümkün olsa da, bu araçların bir çoğu ücretli olarak kullanıcılara sunuluyor. Bununla birlikte Apple ile ortak bir çalışma yürüten Whatsapp, Android’den iOS’a geçiş yapan kullanıcıların hesap bilgilerini, profil fotoğrafını, bireysel ve grup sohbetlerini, sohbet geçmişini, sohbet ortamını ve WhatsApp ayarlarını hızlı bir şekilde aktarmasını sağlayacak.

    21 Temmuz itibari ile kullanıma açılan yeni özelliğe, Google Play Store’a eklenen ‘iOS’a Taşı’ aracı üzerinden ulaşılabilecek. Whatsapp’ın talimatlarına göre yeni özellik, hem gönderen hem de alan cihazlarda WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olmasınıaynı telefon numarasının kullanılmasını ve buna ek olarak verilerin aktarıldığı iOS cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmış veya yeni olmasını gerektiriyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 16 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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