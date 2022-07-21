WhatsApp, Android’den iPhone’a veri taşıma özelliğini kullanıma sundu

Popüler mesajlaşma platformu Whatsapp, uygulamaya kullanıcı deneyimini arttıracak yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl belirli Samsung cihazlar için iOS platformundan Android’e geçişi kolaylaştıran sohbet devi, şimdi de aynı imkânı Android’den iOS’a geçen kullanıcılara sunacak.
Platformlar arası geçiş artık daha kolay
Günümüzde ekosistemler arasında sohbet geçmişini bazı üçüncü taraf araçlar ile aktarmak mümkün olsa da, bu araçların bir çoğu ücretli olarak kullanıcılara sunuluyor. Bununla birlikte Apple ile ortak bir çalışma yürüten Whatsapp, Android’den iOS’a geçiş yapan kullanıcıların hesap bilgilerini, profil fotoğrafını, bireysel ve grup sohbetlerini, sohbet geçmişini, sohbet ortamını ve WhatsApp ayarlarını hızlı bir şekilde aktarmasını sağlayacak.
21 Temmuz itibari ile kullanıma açılan yeni özelliğe, Google Play Store’a eklenen ‘iOS’a Taşı’ aracı üzerinden ulaşılabilecek. Whatsapp’ın talimatlarına göre yeni özellik, hem gönderen hem de alan cihazlarda WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olmasını, aynı telefon numarasının kullanılmasını ve buna ek olarak verilerin aktarıldığı iOS cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmış veya yeni olmasını gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş