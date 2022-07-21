WhatsApp, Android’den iPhone’a veri taşıma özelliğini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör

Popüler mesajlaşma platformu Whatsapp, uygulamaya kullanıcı deneyimini arttıracak yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl belirli Samsung cihazlar için iOS platformundan Android’e geçişi kolaylaştıran sohbet devi, şimdi de aynı imkânı Android’den iOS’a geçen kullanıcılara sunacak.

Platformlar arası geçiş artık daha kolay

Günümüzde ekosistemler arasında sohbet geçmişini bazı üçüncü taraf araçlar ile aktarmak mümkün olsa da, bu araçların bir çoğu ücretli olarak kullanıcılara sunuluyor. Bununla birlikte Apple ile ortak bir çalışma yürüten Whatsapp, Android’den iOS’a geçiş yapan kullanıcıların hesap bilgilerini, profil fotoğrafını, bireysel ve grup sohbetlerini, sohbet geçmişini, sohbet ortamını ve WhatsApp ayarlarını hızlı bir şekilde aktarmasını sağlayacak.

WhatsApp durumunuza artık sesli mesaj ekleyebileceksiniz 6 gün önce eklendi

21 Temmuz itibari ile kullanıma açılan yeni özelliğe, Google Play Store’a eklenen ‘iOS’a Taşı’ aracı üzerinden ulaşılabilecek. Whatsapp’ın talimatlarına göre yeni özellik, hem gönderen hem de alan cihazlarda WhatsApp'ın en son sürümünün yüklü olmasını, aynı telefon numarasının kullanılmasını ve buna ek olarak verilerin aktarıldığı iOS cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmış veya yeni olmasını gerektiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

WhatsApp, platformlar arası veri taşıma özelliğini kullanıma açtı