TikTok Studio: İçerik oluşturucularının yeni hesap yönetim platformu

Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya platformu TikTok, şimdilerde yaratıcılara yönelik araçları geliştirmek için çalışmakta. Platform, Cuma günü yaratıcıların akıllı telefonlarında veya bilgisayarlarında hesaplarının birçok yönünü, tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni hesap yönetim aracı TikTok Studio'yu duyurdu.

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İçerik Oluşturucu Merkezi, yerini TikTok Studio'ya bırakıyor

TikTok, yeni bir blog yazısında TikTok Studio'yu içerik oluşturucularının hesaplarını ve performanslarını oluşturmak, düzenlemek, yüklemek, yönetmek ve analiz etmek için kullanabileceği araçlarla donatılmış kapsamlı bir oluşturma ve yönetim platformu olarak tanımladı. Yani aslında TikTok Studio, hem TikTok Creator'ın hem de Creator Center'ın yerini alacak.

Tam Boyutta Gör Bu analitik verilerin bir kısmı halihazırda TikTok uygulamasında bulunsa da Studio, bu verileri daha sezgisel bir şekilde gösterecek. Platformla çalışan içerik üreticileri burada, içeriği doğru hedef kitleye daha iyi hedeflemelerine yardımcı olacak faydalı analitik verileri ve para kazanma seçeneklerini bulabilir.

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TikTok Studio: İçerik oluşturucularının yeni hesap yönetim aracı