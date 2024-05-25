Moto G85'in görselleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Motorola'nın yeni akıllı telefonu Moto G85'in görselleri ve bazı teknik özellikleri, yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar: