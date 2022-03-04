TikTok'un gençler üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkileri araştırılıyor

TikTok'un gençlerin zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerindeki potansiyel etkisi Kaliforniya, Florida, Kentucky ve birçok eyalettin başsavcılarından oluşan bir grup tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda platformun tüketici koruma yasalarını ihlal edip etmediği de soruşturulacak.
ABD'de TikTok'a inceleme
Başsavcılardan oluşan araştırma grubu tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında esas olarak 'platformda harcanan süreyi ve platformla etkileşim sıklığını artırmak da dahil olmak üzere genç kullanıcı katılımını artırmak için TikTok tarafından kullanılan yöntem ve tekniklere' bakılacak.
Massachusetts başsavcısı Maura Healey yaptığı bir açıklamada: "Çocuklar ve gençler zaten kaygı, sosyal baskı ve depresyon sorunlarıyla boğuştuklarından, sosyal medyanın onların fiziksel sağlıklarına ve zihinsel sağlıklarına daha fazla zarar vermesine izin veremeyiz." ifadelerinde bulundu.
Bir TikTok sözcüsü ise yürütülen soruşturmayı takdir ettiklerini ve sahip oldukları güvenlik ve gizlilik koruması hakkında bilgi vermeye hazır olduklarını söyledi.
Soruşturmanın kapsamı şu an için TikTok'la sınırlı görünse de aynı grup geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bilgilere göre Instagram'ın genç kullanıcılar üzerindeki potansiyel zararları konusunda çatı şirketi olan Meta'yı da araştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..