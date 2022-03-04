TikTok'un gençler üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkileri araştırılıyor

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TikTok'un gençlerin zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerindeki potansiyel etkisi Kaliforniya, Florida, Kentucky ve birçok eyalettin başsavcılarından oluşan bir grup tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda platformun tüketici koruma yasalarını ihlal edip etmediği de soruşturulacak.

ABD'de TikTok'a inceleme

Başsavcılardan oluşan araştırma grubu tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında esas olarak 'platformda harcanan süreyi ve platformla etkileşim sıklığını artırmak da dahil olmak üzere genç kullanıcı katılımını artırmak için TikTok tarafından kullanılan yöntem ve tekniklere' bakılacak.

Massachusetts başsavcısı Maura Healey yaptığı bir açıklamada: "Çocuklar ve gençler zaten kaygı, sosyal baskı ve depresyon sorunlarıyla boğuştuklarından, sosyal medyanın onların fiziksel sağlıklarına ve zihinsel sağlıklarına daha fazla zarar vermesine izin veremeyiz." ifadelerinde bulundu.

Bir TikTok sözcüsü ise yürütülen soruşturmayı takdir ettiklerini ve sahip oldukları güvenlik ve gizlilik koruması hakkında bilgi vermeye hazır olduklarını söyledi.

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Soruşturmanın kapsamı şu an için TikTok'la sınırlı görünse de aynı grup geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bilgilere göre Instagram'ın genç kullanıcılar üzerindeki potansiyel zararları konusunda çatı şirketi olan Meta'yı da araştırıyor.

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TikTok'un gençler üzerindeki zihinsel etkileri araştırılıyor