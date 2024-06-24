TikTok’un sahibi ByteDance yapay zeka çipi geliştiriyor

ByteDance ve Broadcom ortaklığı
ByteDance ve Broadcom’un yapay zeka çip işbirliği henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da kaynaklar, uygulamaya özel entegre çip (ASIC) olarak bilinen özelleştirilmiş çipin 5 nm sürecine dayanacağını söylüyor. Ortaya konacak tasarımın üretimi ise TSMC tarafından gerçekleştirilecek.
ByteDance ve Broadcom’un bu işbirliği aynı zamanda Çin ve ABD arasındaki ilişkiler için de önemli. ABD’nin yarı iletken yaptırımlarının ardından hiçbir ABD’li firma Çinli şirketler ile 5nm veya daha gelişmiş süreç teknolojilerinde herhangi bir ortaklığa gitmemişti. Dolayısıyla bu, alışılmadık bir durum.
İki teknoloji devinin tasarım çalışmaları ise halihazırda sürüyor, bu nedenle TSMC’nin üretim bantlarının bu yıl içinde kullanılması beklenmiyor. Ayrıca ByteDance ve diğer Çinli şirketlerin yapay zeka çipleri konusunda kaynakları oldukça sınırlı. Çinli firmalar Nvidia veya AMD’nin gelişmiş çiplerine erişemiyor. Yerel üretim ise oldukça sınırlı düzeyde ve kapasitenin herkese yetişmesi imkansız. Çin’e özel olarak tasarlanan daha güçsüz çiplerde de durum aynı. Bu nedenle ihracat engellerine uyan tasarımlar için işbirlikleri yapılması şart gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.