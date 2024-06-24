Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok’un sahibi ByteDance yapay zeka çipi geliştiriyor

    ABD’de yasak tehlikesi ile karşı karşıya olan TikTok’un sahibi ByteDance, görünüşe göre gelişmiş bir yapay zeka çipi üretmek için Broadcom ile birlikte çalışıyor.
    TikTok’un sahibi ByteDance yapay zeka çipi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devleri son dönemlerde dışa bağımlılıktan kurtulmak için şirket içerisinde tasarladıkları yapay zeka çipleri kullanmaya başlıyor. Bu devlere katılan son firma ise görünüşe göre Çinli ByteDance olacak. ABD’de yasak tehlikesi altında olan TikTok’un sahibi olan şirketin, gelişmiş yapay zeka çipi için ABD'li çip tasarımcısı Broadcom ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

    ByteDance ve Broadcom ortaklığı

    ByteDance ve Broadcom’un yapay zeka çip işbirliği henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da kaynaklar, uygulamaya özel entegre çip (ASIC) olarak bilinen özelleştirilmiş çipin 5 nm sürecine dayanacağını söylüyor. Ortaya konacak tasarımın üretimi ise TSMC tarafından gerçekleştirilecek.

    ByteDance ve Broadcom’un bu işbirliği aynı zamanda Çin ve ABD arasındaki ilişkiler için de önemli. ABD’nin yarı iletken yaptırımlarının ardından hiçbir ABD’li firma Çinli şirketler ile 5nm veya daha gelişmiş süreç teknolojilerinde herhangi bir ortaklığa gitmemişti. Dolayısıyla bu, alışılmadık bir durum.

    İki teknoloji devinin tasarım çalışmaları ise halihazırda sürüyor, bu nedenle TSMC’nin üretim bantlarının bu yıl içinde kullanılması beklenmiyor. Ayrıca ByteDance ve diğer Çinli şirketlerin yapay zeka çipleri konusunda kaynakları oldukça sınırlı. Çinli firmalar Nvidia veya AMD’nin gelişmiş çiplerine erişemiyor. Yerel üretim ise oldukça sınırlı düzeyde ve kapasitenin herkese yetişmesi imkansız. Çin’e özel olarak tasarlanan daha güçsüz çiplerde de durum aynı. Bu nedenle ihracat engellerine uyan tasarımlar için işbirlikleri yapılması şart gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    podye ezik ne demek tek erkek çocuk askerlik lensle uyunur mu sürekli evdeyim hiç arkadaşım yok motor soğutma suyuna ne konur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    TCL 40SE
    TCL 40SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız