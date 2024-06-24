Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Teknoloji devleri son dönemlerde dışa bağımlılıktan kurtulmak için şirket içerisinde tasarladıkları yapay zeka çipleri kullanmaya başlıyor. Bu devlere katılan son firma ise görünüşe göre Çinli ByteDance olacak. ABD’de yasak tehlikesi altında olan TikTok’un sahibi olan şirketin, gelişmiş yapay zeka çipi için ABD'li çip tasarımcısı Broadcom ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

ByteDance ve Broadcom ortaklığı

ByteDance ve Broadcom’un yapay zeka çip işbirliği henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da kaynaklar, uygulamaya özel entegre çip (ASIC) olarak bilinen özelleştirilmiş çipin 5 nm sürecine dayanacağını söylüyor. Ortaya konacak tasarımın üretimi ise TSMC tarafından gerçekleştirilecek.

ByteDance ve Broadcom’un bu işbirliği aynı zamanda Çin ve ABD arasındaki ilişkiler için de önemli. ABD’nin yarı iletken yaptırımlarının ardından hiçbir ABD’li firma Çinli şirketler ile 5nm veya daha gelişmiş süreç teknolojilerinde herhangi bir ortaklığa gitmemişti. Dolayısıyla bu, alışılmadık bir durum.

Apple yapay zeka konusunda Meta ile ortaklık kurabilir 19 sa. önce eklendi

İki teknoloji devinin tasarım çalışmaları ise halihazırda sürüyor, bu nedenle TSMC’nin üretim bantlarının bu yıl içinde kullanılması beklenmiyor. Ayrıca ByteDance ve diğer Çinli şirketlerin yapay zeka çipleri konusunda kaynakları oldukça sınırlı. Çinli firmalar Nvidia veya AMD’nin gelişmiş çiplerine erişemiyor. Yerel üretim ise oldukça sınırlı düzeyde ve kapasitenin herkese yetişmesi imkansız. Çin’e özel olarak tasarlanan daha güçsüz çiplerde de durum aynı. Bu nedenle ihracat engellerine uyan tasarımlar için işbirlikleri yapılması şart gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TikTok’un sahibi ByteDance yapay zeka çipi geliştiriyor