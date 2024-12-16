TikTok bu yıl 427 milyon hesabı kapattı, Türkiye’de 7 milyon video kaldırıldı

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Gerek Çin devleti ile olan bağları gerekse de kontrolsüz büyüyen içerikler nedeniyle eleştirilen TikTok, hükümetlerle ters düşmemek adına yoğun bir denetleme çabası içerisinde. Hem yapay zekâ hem de insan inceleme ekipleri durmaksızın çalışıyor.

TikTok kitlesinin neredeyse yarısını silindi

TikTok METAPSA (Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Pakistan, Güney Asya) Kamu Politikaları Direktörü Emir Gelen, bu yıl platformda denetleme adına yapılan icraatları paylaştı. Rapora göre yılın Ocak-Temmuz arasındaki döneminde global çapta 427 milyon hesap kapatıldı. Bunun 379 milyonu sahte hesap, 41 milyonu 13 yaş altı hesap ve 7 milyonu da topluluk kurallarını ihlal eden hesaplardı.

Tüm ABD kullanıcıları için TikTok yasağı kapıda 1 hf. önce eklendi

Türkiye’de ise ilk 6 aylık dönemde 7 milyon 97 bin video topluluk kurallarını ihlal etiği gerekçesiyle kaldırıldı. Bu videoların yüzde 98’i kullanıcılar tarafından görüntülenmeden önce, yüzde 88’i ise 24 saat içerisinde silindi.

Otomatik moderasyon teknolojileri tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan videoların oranı bir önceki yıla göre yüzde 62'den yüzde 80'e yükseldi. Ayrıca, proaktif tespit oranı yüzde 98,2'yle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kaldırılan videoların tekrar yüklenme oranı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azaldı.

Ayda 1 milyardan fazla içeriğin paylaşıldığı TikTok platformunda kural ihlallarinin otomatik tespitini sağlayan yapay zekâ teknolojisi yanında 40 binden fazla kişiden oluşan manuel inceleme ekibinin de olduğu belirtiliyor.

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TikTok yarım milyar hesabı sildi