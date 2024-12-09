Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tüm ABD kullanıcıları için TikTok yasağı kapıda

    TikTok, Amerika'nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son gelişmelerse, TikTok’un bu defa sadece görevliler ve kısıtlı sayıdaki kullanıcılar için değil herkes için yasaklanabileceğini gösteriyor.

    Tüm ABD kullanıcıları için TikTok yasağı kapıda Tam Boyutta Gör

    ABD'de bir federal temyiz mahkemesi, Çin merkezli ByteDance’in popüler kısa video uygulaması TikTok’u gelecek yılın başlarına kadar ABD'deki varlıklarından elden çıkarmasını veya yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalmasını zorunlu kılan yasayı onayladı. Karar, Adalet Bakanlığı ve Çin menşeli uygulamanın karşıtları için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

    Mahkeme, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’in, Çin hükümetiyle bağlantıları nedeniyle ABD'deki kullanıcı verilerini riske attığını belirtti. Çin’in bu uygulama üzerinden ABD'deki kamuoyunu manipüle edebileceği ifade edilirken, bunun ifade özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı Merrick Garland, kararı, “TikTok’un Çin hükümeti tarafından bir silah olarak kullanılmasını engellemek için önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

    TikTok, temyiz mahkemesinin kararına itiraz ederek davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımayı planladığını açıkladı. Ancak bu süreçte şirketin, TikTok’un ABD operasyonlarını 19 Ocak’a kadar satması veya devretmesi gerekiyor. Mahkeme, ByteDance’in bu tarihe kadar anlamlı bir ilerleme kaydetmediği takdirde yasak riskini göze alacağını belirtti. Ayrıca, Çin hükümetinin bu tür bir satışa onay verip vermeyeceği de belirsizliğini koruyor.

    Çin’in Washington Büyükelçiliği ise kararı "açık bir ticari gasp" olarak niteledi ve bu tür adımların iki ülke arasındaki güveni ve ilişkileri olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Öte yandan, ABD’de TikTok’un yasaklanma olasılığı, iki ülke arasındaki ticari gerilimin daha da artmasına neden oldu. Biden yönetiminin Çin’in çip endüstrisine yönelik kısıtlamalar getirmesi ve Pekin’in buna cevaben bazı stratejik minerallerin ihracatını yasaklaması, iki ekonomi arasında tansiyonu yükselten diğer unsurlar arasında yer alıyor.

    TikTok, ABD’de yaklaşık 170 milyon kullanıcıya sahip ve bu uygulamanın olası bir yasağı, sosyal medya tarihinde benzeri görülmemiş bir adım olarak değerlendiriliyor. Kararın nihai sonucu, Başkan Joe Biden ve göreve başlayacak yeni yönetimin tavrına bağlı. Başkanlık geçiş süreci sırasında alınacak kararların, TikTok’un geleceği üzerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mafia definitive edition açılmıyor 10 iş günü ne demek muhtar nereye şikayet edilir sürücü adayı kaza yaparsa ne olur act motor nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X6 Pro 5G
    POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G18
    ASUS ROG Strix G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız