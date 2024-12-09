Tüm ABD kullanıcıları için TikTok yasağı kapıda

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ABD'de bir federal temyiz mahkemesi, Çin merkezli ByteDance’in popüler kısa video uygulaması TikTok’u gelecek yılın başlarına kadar ABD'deki varlıklarından elden çıkarmasını veya yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalmasını zorunlu kılan yasayı onayladı. Karar, Adalet Bakanlığı ve Çin menşeli uygulamanın karşıtları için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Mahkeme, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’in, Çin hükümetiyle bağlantıları nedeniyle ABD'deki kullanıcı verilerini riske attığını belirtti. Çin’in bu uygulama üzerinden ABD'deki kamuoyunu manipüle edebileceği ifade edilirken, bunun ifade özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı Merrick Garland, kararı, “TikTok’un Çin hükümeti tarafından bir silah olarak kullanılmasını engellemek için önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

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TikTok, temyiz mahkemesinin kararına itiraz ederek davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımayı planladığını açıkladı. Ancak bu süreçte şirketin, TikTok’un ABD operasyonlarını 19 Ocak’a kadar satması veya devretmesi gerekiyor. Mahkeme, ByteDance’in bu tarihe kadar anlamlı bir ilerleme kaydetmediği takdirde yasak riskini göze alacağını belirtti. Ayrıca, Çin hükümetinin bu tür bir satışa onay verip vermeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Çin’in Washington Büyükelçiliği ise kararı "açık bir ticari gasp" olarak niteledi ve bu tür adımların iki ülke arasındaki güveni ve ilişkileri olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Öte yandan, ABD’de TikTok’un yasaklanma olasılığı, iki ülke arasındaki ticari gerilimin daha da artmasına neden oldu. Biden yönetiminin Çin’in çip endüstrisine yönelik kısıtlamalar getirmesi ve Pekin’in buna cevaben bazı stratejik minerallerin ihracatını yasaklaması, iki ekonomi arasında tansiyonu yükselten diğer unsurlar arasında yer alıyor.

TikTok, ABD’de yaklaşık 170 milyon kullanıcıya sahip ve bu uygulamanın olası bir yasağı, sosyal medya tarihinde benzeri görülmemiş bir adım olarak değerlendiriliyor. Kararın nihai sonucu, Başkan Joe Biden ve göreve başlayacak yeni yönetimin tavrına bağlı. Başkanlık geçiş süreci sırasında alınacak kararların, TikTok’un geleceği üzerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

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