Apple aboneliklerine zam geliyor

Apple aboneliklerine zam
Henüz Apple zamlarının yurtdışında geçerli olup olmayacağı bilinmiyor. Ülkemizde yıl içerisinde Apple servislerine zam yapılmıştı. Firma uzun bir aradan sonra ABD’de servislerine zam yapmış oldu. Apple Music, Apple TV+, Apple One zamlardan nasibini aldı. Yeni abonelik fiyatları şu şekilde oldu:
- Apple Music Bireysel: 9.99$>10.99$
- Apple Music Yıllık: 99$>109$
- Apple Music Aile: 14.99$>16.99$
- Apple TV: 4.99$>6.99$
- Apple TV Yıllık: 49$>69$
- Apple One 50GB paketi: 14.95$>16.95$
- Apple One 200GB paketi: 19.95$>22.95$
- Apple Premiere paketi: 32.95$
Bugünden itibaren geçerli olan zamların gerekçesi ise lisans bedellerinde meydana gelen artışlar. Kısa süre önce YouTube Premium, öncesinde de Netflix ve Disney Plus da fiyat artışlarına gitmişti. Bununla birlikte Spotify ve Amazon Music halen ABD’de 9.99$ olarak faaliyet gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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