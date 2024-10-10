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    Anlık Bildirim

    iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri

    Apple, iOS 18.1 güncellemesi ile birlikte ilk kez Apple Intelligence temelli yapay zeka özelliklerini kullanıcılara sunmaya başlıyor. Ancak bu güncellemede tüm özellikler gelmeyecek.
    iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.1 ile ilk kez Apple Intelligence özelliklerini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Ancak bu ilk güncelleme, yıl içinde gelecek daha kapsamlı özelliklerin yalnızca küçük bir kısmını içerecek. Yazma araçları, özetleme ve akıllı yanıtlar gibi bazı yenilikler iOS 18.1 ile tanıtılacak olsa da, en heyecan verici yapay zeka özellikleri olan Image Playground gibi araçlar bu sürümde yer almayacak. İşte iOS 18.1'de göremeyeceğimiz özellikler ve bu yeniliklerin ne zaman gelebileceğine dair söylentiler.

    Image Playground

    iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri Tam Boyutta Gör
    Image Playground, herhangi bir ifadeyi kullanarak karikatür tarzında görüntüler oluşturmanıza olanak tanıyacak. Bağımsız bir uygulama olarak sunulacak, ancak Mesajlar ve Notlar uygulamalarına da entegre edilecek. Özellikle Notlar uygulamasında yazdıklarınıza dayalı olarak görüntüler oluşturabileceksiniz. Mesajlar ve Image Playground uygulamasında ise arkadaşlarınızın fotoğraflarından esinlenerek, gerçekçi olmayan tarzda eğlenceli resimler yaratmak mümkün olacak.

    Genmoji

    iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri Tam Boyutta Gör
    Genmoji, Apple'ın kullanıcılarına özel emoji oluşturma imkânı tanıyan yeni bir özellik. Şu anda, sadece Unicode Konsorsiyumu tarafından tanımlanan emojilerle sınırlı olan kullanıcılar, Genmoji sayesinde diledikleri her şeyi tasarlayabilecekler. Ancak, oluşturduğunuz bu emojilerin karşı tarafta doğru şekilde görüntülenmesi için alıcıların da iOS 18 sürümüne sahip olması gerekecek.

    Image Wand

    iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri Tam Boyutta Gör
    Image Wand, Notlar uygulamasına entegre edilen bir diğer yenilik. Kendi çizimlerinizi ya da basit tasarımlarınızı oluşturduğunuzda, Image Wand bu çizimleri daha profesyonel bir görünüme dönüştürerek notlarınıza eşlik edecek görseller yaratacak. Bu özellik iPad kullanıcıları için oldukça işlevsel olacak.

    Siri

    iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri Tam Boyutta Gör
    Siri de iOS 18.1'de bazı güncellemeler alacak, ancak büyük gelişmeler sonraki sürümlerde gelecek. Örneğin, Siri'nin ekranın kenarlarını çevreleyen yeni bir ışık efekti kazanacağı biliniyor. Ancak "ekran farkındalığı" ve "kişisel bağlam" gibi özellikler iOS 18.1'de yer almayacak. Bu yeni işlevlerle Siri, ekranda gördüğünüz şeylerle daha fazla etkileşim kurabilecek ve kişisel verilerinizi kullanarak daha sofistike işlemler gerçekleştirebilecek.

    Ekran farkındalığı, ekranınızda ne olduğu hakkında bir şey sorduğunuzda Siri'nin harekete geçmesini sağlayacak. Bir fotoğrafa bakıyorsanız ve o fotoğrafı arkadaşınıza göndermek istiyorsanız Siri’ye bunu söylemeniz yeterli olacak.

    Kişisel bağlam, Siri'nin e-postalarınız ve mesajlarınız gibi kişisel verilerinizle daha fazlasını yapmasına olanak tanıyacak. Kişisel bağlam, Siri'den belirli bir mesajı bulmasını istemek veya aradığınız bir fotoğrafı ne zaman çektiğinizi hatırlatmak gibi şeyler yapmanıza olanak tanıyacak.

    ChatGPT entegrasyonu

    Apple, Siri'nin karmaşık sorguları OpenAI'nin ChatGPT'sine yönlendirebilmesine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak bu entegrasyon, iOS 18.1'de kullanıma sunulmayacak.

    Türkçe yok

    Apple Intelligence şu an için yalnızca ABD İngilizcesinde kullanılabiliyor, ancak gelecekte başka diller için de destek sunulacak. Henüz Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceği de belirsiz. Daha fazla dil desteği Aralık ayındaki iOS 18.2 ile gelecek olsa da Türkçe en iyi ihtimalle 2025’te gelecek.

    Apple Intelligence özelliklerinin geleceği

    Apple Intelligence'ın daha fazla özelliği iOS 18.2, 18.3 ve 18.4 güncellemeleriyle gelecek. iOS 18.2'nin yıl sonuna kadar – muhtemelen Aralık ayı – çıkması, Image Playground, Genmoji ile ChatGPT Siri entegrasyonunu içermesi bekleniyor. Ocak aylarında beklenen iOS 18.3, Siri'ye bazı gelişmiş yeni özellikler kazandırabilir. iOS 18.4 ise Mart 2025'te yayımlanacak ve Siri'nin daha gelişmiş Apple Intelligence özellikleri bu sürümde karşımıza çıkacak.

    iOS 18.1 ile gelecek yapay zeka özelliklerine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    iOS 18.1 ne zaman çıkacak?

    iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve 16 serisine yapay zekayı getirecek iOS 18.1 güncellemesi 28 Ekim tarihi itibarıyla sunulmaya başlayacak.

    Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?

    Apple Intelligence, iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro modelleri ile birlikte M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlara gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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