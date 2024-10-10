iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18.1 ile ilk kez Apple Intelligence özelliklerini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Ancak bu ilk güncelleme, yıl içinde gelecek daha kapsamlı özelliklerin yalnızca küçük bir kısmını içerecek. Yazma araçları, özetleme ve akıllı yanıtlar gibi bazı yenilikler iOS 18.1 ile tanıtılacak olsa da, en heyecan verici yapay zeka özellikleri olan Image Playground gibi araçlar bu sürümde yer almayacak. İşte iOS 18.1'de göremeyeceğimiz özellikler ve bu yeniliklerin ne zaman gelebileceğine dair söylentiler.

Image Playground

Tam Boyutta Gör Image Playground, herhangi bir ifadeyi kullanarak karikatür tarzında görüntüler oluşturmanıza olanak tanıyacak. Bağımsız bir uygulama olarak sunulacak, ancak Mesajlar ve Notlar uygulamalarına da entegre edilecek. Özellikle Notlar uygulamasında yazdıklarınıza dayalı olarak görüntüler oluşturabileceksiniz. Mesajlar ve Image Playground uygulamasında ise arkadaşlarınızın fotoğraflarından esinlenerek, gerçekçi olmayan tarzda eğlenceli resimler yaratmak mümkün olacak.

Genmoji

Tam Boyutta Gör Genmoji, Apple'ın kullanıcılarına özel emoji oluşturma imkânı tanıyan yeni bir özellik. Şu anda, sadece Unicode Konsorsiyumu tarafından tanımlanan emojilerle sınırlı olan kullanıcılar, Genmoji sayesinde diledikleri her şeyi tasarlayabilecekler. Ancak, oluşturduğunuz bu emojilerin karşı tarafta doğru şekilde görüntülenmesi için alıcıların da iOS 18 sürümüne sahip olması gerekecek.

Image Wand

Tam Boyutta Gör Image Wand, Notlar uygulamasına entegre edilen bir diğer yenilik. Kendi çizimlerinizi ya da basit tasarımlarınızı oluşturduğunuzda, Image Wand bu çizimleri daha profesyonel bir görünüme dönüştürerek notlarınıza eşlik edecek görseller yaratacak. Bu özellik iPad kullanıcıları için oldukça işlevsel olacak.

Siri

Tam Boyutta Gör Siri de iOS 18.1'de bazı güncellemeler alacak, ancak büyük gelişmeler sonraki sürümlerde gelecek. Örneğin, Siri'nin ekranın kenarlarını çevreleyen yeni bir ışık efekti kazanacağı biliniyor. Ancak "ekran farkındalığı" ve "kişisel bağlam" gibi özellikler iOS 18.1'de yer almayacak. Bu yeni işlevlerle Siri, ekranda gördüğünüz şeylerle daha fazla etkileşim kurabilecek ve kişisel verilerinizi kullanarak daha sofistike işlemler gerçekleştirebilecek.

Ekran farkındalığı, ekranınızda ne olduğu hakkında bir şey sorduğunuzda Siri'nin harekete geçmesini sağlayacak. Bir fotoğrafa bakıyorsanız ve o fotoğrafı arkadaşınıza göndermek istiyorsanız Siri’ye bunu söylemeniz yeterli olacak.

Kişisel bağlam, Siri'nin e-postalarınız ve mesajlarınız gibi kişisel verilerinizle daha fazlasını yapmasına olanak tanıyacak. Kişisel bağlam, Siri'den belirli bir mesajı bulmasını istemek veya aradığınız bir fotoğrafı ne zaman çektiğinizi hatırlatmak gibi şeyler yapmanıza olanak tanıyacak.

ChatGPT entegrasyonu

Apple, Siri'nin karmaşık sorguları OpenAI'nin ChatGPT'sine yönlendirebilmesine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak bu entegrasyon, iOS 18.1'de kullanıma sunulmayacak.

Türkçe yok

Apple Intelligence şu an için yalnızca ABD İngilizcesinde kullanılabiliyor, ancak gelecekte başka diller için de destek sunulacak. Henüz Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceği de belirsiz. Daha fazla dil desteği Aralık ayındaki iOS 18.2 ile gelecek olsa da Türkçe en iyi ihtimalle 2025’te gelecek.

Apple Intelligence özelliklerinin geleceği

Apple Intelligence'ın daha fazla özelliği iOS 18.2, 18.3 ve 18.4 güncellemeleriyle gelecek. iOS 18.2'nin yıl sonuna kadar – muhtemelen Aralık ayı – çıkması, Image Playground, Genmoji ile ChatGPT Siri entegrasyonunu içermesi bekleniyor. Ocak aylarında beklenen iOS 18.3, Siri'ye bazı gelişmiş yeni özellikler kazandırabilir. iOS 18.4 ise Mart 2025'te yayımlanacak ve Siri'nin daha gelişmiş Apple Intelligence özellikleri bu sürümde karşımıza çıkacak.

iOS 18.1 ile gelecek yapay zeka özelliklerine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler 2 gün önce eklendi

iOS 18.1 ne zaman çıkacak?

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve 16 serisine yapay zekayı getirecek iOS 18.1 güncellemesi 28 Ekim tarihi itibarıyla sunulmaya başlayacak.

Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?

Apple Intelligence, iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro modelleri ile birlikte M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlara gelecek.

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iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri