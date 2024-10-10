iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri

- Image Playground
- Genmoji
- Image Wand
- Siri
- ChatGPT entegrasyonu
- Türkçe yok
- Apple Intelligence özelliklerinin geleceği
- iOS 18.1 ne zaman çıkacak?
- Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?
- Yorumlar
Image Playground
Genmoji
Image Wand
Siri
Ekran farkındalığı, ekranınızda ne olduğu hakkında bir şey sorduğunuzda Siri'nin harekete geçmesini sağlayacak. Bir fotoğrafa bakıyorsanız ve o fotoğrafı arkadaşınıza göndermek istiyorsanız Siri’ye bunu söylemeniz yeterli olacak.
Kişisel bağlam, Siri'nin e-postalarınız ve mesajlarınız gibi kişisel verilerinizle daha fazlasını yapmasına olanak tanıyacak. Kişisel bağlam, Siri'den belirli bir mesajı bulmasını istemek veya aradığınız bir fotoğrafı ne zaman çektiğinizi hatırlatmak gibi şeyler yapmanıza olanak tanıyacak.
ChatGPT entegrasyonu
Apple, Siri'nin karmaşık sorguları OpenAI'nin ChatGPT'sine yönlendirebilmesine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak bu entegrasyon, iOS 18.1'de kullanıma sunulmayacak.
Türkçe yok
Apple Intelligence şu an için yalnızca ABD İngilizcesinde kullanılabiliyor, ancak gelecekte başka diller için de destek sunulacak. Henüz Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceği de belirsiz. Daha fazla dil desteği Aralık ayındaki iOS 18.2 ile gelecek olsa da Türkçe en iyi ihtimalle 2025’te gelecek.
Apple Intelligence özelliklerinin geleceği
Apple Intelligence'ın daha fazla özelliği iOS 18.2, 18.3 ve 18.4 güncellemeleriyle gelecek. iOS 18.2'nin yıl sonuna kadar – muhtemelen Aralık ayı – çıkması, Image Playground, Genmoji ile ChatGPT Siri entegrasyonunu içermesi bekleniyor. Ocak aylarında beklenen iOS 18.3, Siri'ye bazı gelişmiş yeni özellikler kazandırabilir. iOS 18.4 ise Mart 2025'te yayımlanacak ve Siri'nin daha gelişmiş Apple Intelligence özellikleri bu sürümde karşımıza çıkacak.
iOS 18.1 ile gelecek yapay zeka özelliklerine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
iOS 18.1 ne zaman çıkacak?
iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve 16 serisine yapay zekayı getirecek iOS 18.1 güncellemesi 28 Ekim tarihi itibarıyla sunulmaya başlayacak.
Apple Intelligence hangi cihazlarla uyumlu?
Apple Intelligence, iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro modelleri ile birlikte M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlara gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.