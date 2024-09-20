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    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümüyle herkese açıldı!

    Apple, merakla beklenen Apple Intelligence özelliklerine sahip iOS 18.1'in halka açık beta sürümünü yayınladı. Peki iPhone'lara hangi yapay zeka özellikleri geldi? iOS 18.1 beta nasıl yüklenir?
    Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümüyle herkese açıldı! Tam Boyutta Gör
    Apple, merakla beklenen Apple Intelligence özelliklerine sahip iOS 18.1'in halka açık beta sürümünü yayınladı. Bununla beraber iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 beta sürümleri de yayınlandı. Peki Apple Intelligence ile gelen özellikler neler?

    Şu an için Apple Intelligence'ı iPhone 16 serisinin yanında iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max destekliyor. Ancak Apple Intelligence özelliklerine erişmek için telefonunuzun ve Siri'nin dilini ABD İngilizcesi olarak ayarlamanız gerekiyor. 

    iOS 18.1 ile hangi Apple Intelligence özellikleri geliyor?

    Şuan için bütün Apple Intelligence özellikleri kullanıma sunulmuş değil. Kullanılabilen özellikler arasında şunlar yer alıyor: telefon görüşmelerini ve sesli notları yazıya dökme ve önemli ayrıntıların özetlerini alma, yazma araçları (yeniden yazma, düzeltme ve özetleme), e-posta önceliklendirme ve akıllı yanıtlar, bildirim özetleri, fotoğraflardaki nesneleri temizleme ve tabiki yeniden tasarlanan Siri. 

    ChatGPT entegrasyonu, Genmoji, Image Playground (resim oluşturma) ve Siri'nin kişisel bağlamı daha iyi anlama yeteneği gibi diğer özellikler ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

    iOS 18.1 Beta nasıl yüklenir?

    Beta sürümüne erişebilmek için Apple'ın beta yazılım programına kaydolmanız gerekiyor. Beta programında olanlar için iPhone'unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi > Beta Güncellemeleri'ne giderek iOS 18.1 beta sürümünü indirebilirsiniz. Apple Intelligence'ı etkinleştirmek için ise Ayarlar > Apple Intelligence ve Siri > Apple Intelligence bekleme listesine katılın'a gitmeniz gerekiyor.

    Herkese açık beta sürümleri geliştirici beta sürümlerinden daha kararlı ve kurulumu daha az riskli olmasına rağmen, yüklemek isteyenler kullanıcıların iPhone'larını bilgisayara veya iCloud'a yedeklemelerini öneriyoruz.

    Apple, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in final sürümlerini Ekim ayında yayınlamayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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