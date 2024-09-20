Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümüyle herkese açıldı!

Şu an için Apple Intelligence'ı iPhone 16 serisinin yanında iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max destekliyor. Ancak Apple Intelligence özelliklerine erişmek için telefonunuzun ve Siri'nin dilini ABD İngilizcesi olarak ayarlamanız gerekiyor.
iOS 18.1 ile hangi Apple Intelligence özellikleri geliyor?
Şuan için bütün Apple Intelligence özellikleri kullanıma sunulmuş değil. Kullanılabilen özellikler arasında şunlar yer alıyor: telefon görüşmelerini ve sesli notları yazıya dökme ve önemli ayrıntıların özetlerini alma, yazma araçları (yeniden yazma, düzeltme ve özetleme), e-posta önceliklendirme ve akıllı yanıtlar, bildirim özetleri, fotoğraflardaki nesneleri temizleme ve tabiki yeniden tasarlanan Siri.
ChatGPT entegrasyonu, Genmoji, Image Playground (resim oluşturma) ve Siri'nin kişisel bağlamı daha iyi anlama yeteneği gibi diğer özellikler ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.
iOS 18.1 Beta nasıl yüklenir?
Beta sürümüne erişebilmek için Apple'ın beta yazılım programına kaydolmanız gerekiyor. Beta programında olanlar için iPhone'unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi > Beta Güncellemeleri'ne giderek iOS 18.1 beta sürümünü indirebilirsiniz. Apple Intelligence'ı etkinleştirmek için ise Ayarlar > Apple Intelligence ve Siri > Apple Intelligence bekleme listesine katılın'a gitmeniz gerekiyor.
Herkese açık beta sürümleri geliştirici beta sürümlerinden daha kararlı ve kurulumu daha az riskli olmasına rağmen, yüklemek isteyenler kullanıcıların iPhone'larını bilgisayara veya iCloud'a yedeklemelerini öneriyoruz.
Apple, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in final sürümlerini Ekim ayında yayınlamayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...