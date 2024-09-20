Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümüyle herkese açıldı!

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Tam Boyutta Gör Apple, merakla beklenen Apple Intelligence özelliklerine sahip iOS 18.1'in halka açık beta sürümünü yayınladı. Bununla beraber iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 beta sürümleri de yayınlandı. Peki Apple Intelligence ile gelen özellikler neler?

Şu an için Apple Intelligence'ı iPhone 16 serisinin yanında iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max destekliyor. Ancak Apple Intelligence özelliklerine erişmek için telefonunuzun ve Siri'nin dilini ABD İngilizcesi olarak ayarlamanız gerekiyor.

iOS 18.1 ile hangi Apple Intelligence özellikleri geliyor?

Şuan için bütün Apple Intelligence özellikleri kullanıma sunulmuş değil. Kullanılabilen özellikler arasında şunlar yer alıyor: telefon görüşmelerini ve sesli notları yazıya dökme ve önemli ayrıntıların özetlerini alma, yazma araçları (yeniden yazma, düzeltme ve özetleme), e-posta önceliklendirme ve akıllı yanıtlar, bildirim özetleri, fotoğraflardaki nesneleri temizleme ve tabiki yeniden tasarlanan Siri.

ChatGPT entegrasyonu, Genmoji, Image Playground (resim oluşturma) ve Siri'nin kişisel bağlamı daha iyi anlama yeteneği gibi diğer özellikler ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

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iOS 18.1 Beta nasıl yüklenir?

Beta sürümüne erişebilmek için Apple'ın beta yazılım programına kaydolmanız gerekiyor. Beta programında olanlar için iPhone'unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi > Beta Güncellemeleri'ne giderek iOS 18.1 beta sürümünü indirebilirsiniz. Apple Intelligence'ı etkinleştirmek için ise Ayarlar > Apple Intelligence ve Siri > Apple Intelligence bekleme listesine katılın'a gitmeniz gerekiyor.

Herkese açık beta sürümleri geliştirici beta sürümlerinden daha kararlı ve kurulumu daha az riskli olmasına rağmen, yüklemek isteyenler kullanıcıların iPhone'larını bilgisayara veya iCloud'a yedeklemelerini öneriyoruz.

Apple, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in final sürümlerini Ekim ayında yayınlamayı planlıyor.

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Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümüyle herkese açıldı!