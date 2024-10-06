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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 alanların beklediği iOS 18.1'in çıkış tarihi belli oldu

    iOS 18.1 ne zaman gelecek, ne yenilikler getirecek merakla bekleniyordu. iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisine Apple Intelligence'ı getirecek iOS 18.1 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.
    ios 18.1 çıkış tarihi apple intelligence Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve 16 serisine yapay zekayı getirecek iOS 18.1 güncellemesi için tarih belli oldu. Apple Intelligence özellikleri, 28 Ekim tarihi itibarıyla sunulmaya başlayacak.

    iOS 18.1 yapay zeka güncellemesi olacak

    iOS 18.1, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 sahiplerine Apple Intelligence özelliklerinin bazılarını getirecek.

    Güncellemeyle metni yeniden yazmak, özetlemek ve düzeltmek için geliştirilmiş yazma araçları, yeni Siri kullanıcı arayüzü, Mesajlar ve Mail dahil çeşitli uygulamalar için bildirim özetleri, Fotoğraflar uygulamasında istenmeyen öğeleri kaldırmak için Düzelt aracı ile birlikte Anı oluşturma gelecek.

    Daha gelişmiş Apple Intelligence özelliklerinden bazıları sonraki güncellemelerde kullanıma sunulacak. Aralık ayında beklenen iOS 18.2 ChatGPT desteği, Image Playground ve Genmoji’yi getirecek. Daha hassas uygulama kontrolü ve kişiselleştirilmiş yanıtlarla Siri, 2025 başlarında gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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