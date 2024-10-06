iPhone 16 alanların beklediği iOS 18.1'in çıkış tarihi belli oldu

iOS 18.1 yapay zeka güncellemesi olacak
iOS 18.1, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 sahiplerine Apple Intelligence özelliklerinin bazılarını getirecek.
Güncellemeyle metni yeniden yazmak, özetlemek ve düzeltmek için geliştirilmiş yazma araçları, yeni Siri kullanıcı arayüzü, Mesajlar ve Mail dahil çeşitli uygulamalar için bildirim özetleri, Fotoğraflar uygulamasında istenmeyen öğeleri kaldırmak için Düzelt aracı ile birlikte Anı oluşturma gelecek.
Daha gelişmiş Apple Intelligence özelliklerinden bazıları sonraki güncellemelerde kullanıma sunulacak. Aralık ayında beklenen iOS 18.2 ChatGPT desteği, Image Playground ve Genmoji’yi getirecek. Daha hassas uygulama kontrolü ve kişiselleştirilmiş yanıtlarla Siri, 2025 başlarında gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.