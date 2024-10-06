iPhone 16 alanların beklediği iOS 18.1'in çıkış tarihi belli oldu

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Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve 16 serisine yapay zekayı getirecek iOS 18.1 güncellemesi için tarih belli oldu. Apple Intelligence özellikleri, 28 Ekim tarihi itibarıyla sunulmaya başlayacak.

iPhone'lardaki hataları düzelten iOS 18.0.1 yayınlandı 2 gün önce eklendi

iOS 18.1 yapay zeka güncellemesi olacak

iOS 18.1, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 sahiplerine Apple Intelligence özelliklerinin bazılarını getirecek.

Güncellemeyle metni yeniden yazmak, özetlemek ve düzeltmek için geliştirilmiş yazma araçları, yeni Siri kullanıcı arayüzü, Mesajlar ve Mail dahil çeşitli uygulamalar için bildirim özetleri, Fotoğraflar uygulamasında istenmeyen öğeleri kaldırmak için Düzelt aracı ile birlikte Anı oluşturma gelecek.

Daha gelişmiş Apple Intelligence özelliklerinden bazıları sonraki güncellemelerde kullanıma sunulacak. Aralık ayında beklenen iOS 18.2 ChatGPT desteği, Image Playground ve Genmoji’yi getirecek. Daha hassas uygulama kontrolü ve kişiselleştirilmiş yanıtlarla Siri, 2025 başlarında gelecek.

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iPhone 16 serisine yapay zeka geliyor: İşte iOS 18.1 çıkış tarihi