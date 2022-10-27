Time dergisinin yeni kapağında çarpıcı bir optik illüzyona yer verildi

Dünyaca ünlü Time dergisi bugüne kadar hep kapaklarıyla adından söz ettirmiştir. Haftalık olarak yayınlanan haber dergisinin son sayısı ilk kez bakan kişinin gözünde canlanan bir kapağa sahip. Bu da optik illüzyon sayesinde mümkün hale geliyor.

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Olafur Eliasson tarafından tasarlanan son kapak aslında iki sayfadan oluşuyor. İlkinde turuncu ve kırmızı tonlarında "aşırı ısınmış" bir yerküre görüntüsü var. Ancak okuyucu ortadaki yeşil kalbe bakıp sayfayı çevirdiğinde bir sürprizle karşılaşıyor.

Aşırı ısınmış yerküre sağlıklı görünüme bürünüyor

Okuyucu 12 saniye boyunca kalbe baktıktan sonra boş olan diğer sayfaya geçtiğinde aşırı ısınmış gezegenimizi sağlıklı bir dünyanın renkleri olan yeşiller ve maviler içinde hayal edebiliyor. Time'ın da belirttiği gibi bu okuyucunun gözlerinin görüntüyü oluşturduğu ilk kapak.

Time'ın yeni sayısının çarpıcı kapağı COP27 konferansı öncesinde mevcut iklim durumunun hassasiyetine işaret etmek üzere tasarlandı. Dergi son birkaç yıldır iklim değişikliği üzerine pek çok cesur kapağa imza atmıştı. Bu da sonuncusu oldu. Peki bu optik illüzyon sizde işe yaradı mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz.

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Time dergisinin yeni kapağı okuyucunun gözünde canlanıyor