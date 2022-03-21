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    Time Magazine, ApeCoin (APE) ile ödeme kabul edecek

    Kısa sürede büyük ses getiren ApeCoin, ünlü Time dergisinin ilgisini çekti. Time Magazine'ın dijital aboneliklerinde ApeCoin ile ödeme kabul edilecek.           
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    Time Magazine’den ApeCoin (APE) Hamlesi
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    Bored Ape Yacht Club’ın gelişticileri tarafından piyasaya sürülen Ethereum tabanlı token ApeCoin, Time Magazine’in dikkatini çekti. Twitter’da yayınlanan bir duyuruya göre; Time Magazine, NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club’ın Ethereum tabanlı token’ı olan ApeCoin’i önümüzdeki haftalarda kabul etmeye başlayacak.

    Ayrıca Time Magazine, Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Ethereum (ETH) ve Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere diğer kripto para birimleri ile dijital abonelikler için ödeme kabul ediyor.

    Hatırlatmak gerekirse Time Magazine, geçtiğimiz yıl da akılda kalan kapaklarından bazılarını NFT haline getirip açık artırmaya çıkarmıştı. Ayrıca Digital Currency Group’un bir yan kuruluşu olan Grayscale ile ortaklık kurup Bitcoin’i bilançosunda tutmayı kabul etmişti. 

    Son olarak yılın kişisi tarafında da kripto camiasına göz kırpan Time, aralık ayında Dogecoin savunucusu olarak bilinen Tesla CEO’su Elon Musk’ı yılın kişisi seçmişti.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 11 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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