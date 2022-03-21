Time Magazine, ApeCoin (APE) ile ödeme kabul edecek

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Bored Ape Yacht Club’ın gelişticileri tarafından piyasaya sürülen Ethereum tabanlı token ApeCoin, Time Magazine’in dikkatini çekti. Twitter’da yayınlanan bir duyuruya göre; Time Magazine, NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club’ın Ethereum tabanlı token’ı olan ApeCoin’i önümüzdeki haftalarda kabul etmeye başlayacak.

Ayrıca Time Magazine, Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Ethereum (ETH) ve Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere diğer kripto para birimleri ile dijital abonelikler için ödeme kabul ediyor.

APE coin rekor kırdı 3 gün önce eklendi

Hatırlatmak gerekirse Time Magazine, geçtiğimiz yıl da akılda kalan kapaklarından bazılarını NFT haline getirip açık artırmaya çıkarmıştı. Ayrıca Digital Currency Group’un bir yan kuruluşu olan Grayscale ile ortaklık kurup Bitcoin’i bilançosunda tutmayı kabul etmişti.

Son olarak yılın kişisi tarafında da kripto camiasına göz kırpan Time, aralık ayında Dogecoin savunucusu olarak bilinen Tesla CEO’su Elon Musk’ı yılın kişisi seçmişti.

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