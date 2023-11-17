Togg, 2025'te Avrupa yollarında olacak

Tam Boyutta Gör Togg, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki teslimatlara başladı ve 1 Kasım itibarıyla paylaşılan son duyuruya göre 9.171 adet T10X teslimatı yaptıklarını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şirketin ön siparişi verilen 20 bin T10X'i yıl sonuna kadar teslim edeceğini belirtti.

Bakan ayrıca, Togg'un Avrupa macerasıyla ilgili de tarih verdi. Buna göre Togg, 2024 sonu itibarıyla Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacak. Bakan Kacır, "2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg göreceğiz" dedi.

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Kacır ayrıca elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası firma ile görüştüklerini dile getirerek, bu alanda yeni yatırım haberlerinin geleceğini söyledi. Tesla ve başka şirketler ile de irtibatta olduklarını dile getiren Kacır, "Çinlilerin de çok ciddi bir ilgisi var. Türkiye'ye değer katacak her yatırımcıya kapımızı açtık. Yeter ki bir kazan kazan anlayışıyla hareket etsinler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yeni haberler duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Togg T10X, önümüzdeki yıldan itibaren kurasız satın alınabilecek. Fiyatlar Kasım 2023 itibarıyla 1.227.500 TL ila 1.563.500 TL aralığında değişiyor.

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