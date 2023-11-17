Togg, 2025'te Avrupa yollarında olacak

Bakan ayrıca, Togg'un Avrupa macerasıyla ilgili de tarih verdi. Buna göre Togg, 2024 sonu itibarıyla Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacak. Bakan Kacır, "2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg göreceğiz" dedi.
Kacır ayrıca elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası firma ile görüştüklerini dile getirerek, bu alanda yeni yatırım haberlerinin geleceğini söyledi. Tesla ve başka şirketler ile de irtibatta olduklarını dile getiren Kacır, "Çinlilerin de çok ciddi bir ilgisi var. Türkiye'ye değer katacak her yatırımcıya kapımızı açtık. Yeter ki bir kazan kazan anlayışıyla hareket etsinler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yeni haberler duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Togg T10X, önümüzdeki yıldan itibaren kurasız satın alınabilecek. Fiyatlar Kasım 2023 itibarıyla 1.227.500 TL ila 1.563.500 TL aralığında değişiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.