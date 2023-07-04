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    Çinli otomobil seyir halindeyken bataryası yola düştü

    Elektrikli araç kullanımı dünya genelinde artarken kısa süre önce Çin'de ilginç bir gelişme yaşandı. Çinli kaynakların haberine göre, seyir halindeyken bir elektrikli otomobilin bataryası yola düştü.
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    Çinli otomobil seyir halindeyken bataryası yola düştü Tam Boyutta Gör

    Paylaşılan görüntülere baktığımızda, orta şeritte seyreden otomobilin bataryasının bir bütün halinde düştüğünü görebiliyoruz. Bataryada yanma gibi bir hasar ibaresi görünmüyor. Araçla batarya arasındaki yaklaşık 20 metrelik mesafeye bakılırsa sürücü durumun farkına enerji kesilip otomobil durduğunda varabilmiş.

    Bu ilginç durumun yaşandığı otomobilin Cao Cao 60 isimli bir model olduğu belirtiliyor. Çinli otomotiv devi Geely çatısı altında geliştirilen ve 30 Mart'ta piyasaya sürülen elektrikli sedan, Uber benzeri ulaşım ağı hizmetleri ve taksi kullanımına özel olarak tasarlanmış. Fiyatı 17.500 dolar civarında olan otomobilin bireysel satışı yok.

    Söz konusu model, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 415 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Daha da önemlisi, Cao Cao 60 modelinin altyapısı batarya değişim istasyonlarında sadece 1 dakika içerisinde bataryası değiştirilebilecek şekilde geliştirilmiş. Bu sistemi bir başka Çinli üretici Nio'dan da tanıyoruz. Dolayısıyla bataryanın düşmesine bu sistemde yaşanan bir hata sebep olmuş olabilir.

    Habere konu olan otomobillerin üretimi bir başka Geely markası olan Ruilan Auto tarafından yapılıyor. CarNewsChina, konuyla ilgili yetkililerle iletişim kurduklarını ve markanın olayla ilgili incelemelerin ardından bilgi vereceğini açıkladı.

    Elbette yollarda yüzbinlerce elektrikli araç varken sadece bir otomobilde böyle bir durum yaşanması elektrikli araçların veya batarya değişim sisteminin sorunlu olduğunu göstermez. Ancak yaşanan durumun oldukça ilginç olduğunu da kabul etmek gerek. Sizin bu konuyla alakalı yorumlarınız nedir?

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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 5 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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