TOGG üretimi nasıl yapılıyor? İşte detaylar

Togg nasıl üretiliyor?
Togg YouTube hesabı tarafından paylaşılan 21 dakikalık video Gemlik Tesislerinde sıfırdan başlayıp banttan inene kadar geçen sürede neler olduğunu gösteriyor. Fabrika çalışanlarının yanında robot kolların da önemli bir görev üsteleneceği daha önce dile getirilmişti.
Togg'un tam olarak faaliyete geçtiğindeki üretim hedefi ilk etapta yıllık 100 bin adet, ikinci etapta 150 bin adet olarak açıklandı. 2030'a kadar 1 milyon araç üretilmiş olacak. Togg C-SUV için Şubat ayında ön siparişler başlarken Mart ayının sonunda da satışa çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
64 Kişi Okuyor (24 Üye, 40 Misafir) 28 Masaüstü 36 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
599 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
TOGG, Teknoloji Haberleri ve Yaşam