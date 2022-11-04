TOGG üretimi nasıl yapılıyor? İşte detaylar

Tam Boyutta Gör 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Gemlik Tesisi’nin açılışı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve banttan inen ilk Togg aracı da sergilendi. Şimdi ise bu Togg araçlarının nasıl üretildiğine yakından bakıyoruz.

Togg nasıl üretiliyor?

Togg YouTube hesabı tarafından paylaşılan 21 dakikalık video Gemlik Tesislerinde sıfırdan başlayıp banttan inene kadar geçen sürede neler olduğunu gösteriyor. Fabrika çalışanlarının yanında robot kolların da önemli bir görev üsteleneceği daha önce dile getirilmişti.

TOGG'un Gemlik fabrikası açıldı! Togg ile ilgili tüm detaylar 6 gün önce eklendi

Togg'un tam olarak faaliyete geçtiğindeki üretim hedefi ilk etapta yıllık 100 bin adet, ikinci etapta 150 bin adet olarak açıklandı. 2030'a kadar 1 milyon araç üretilmiş olacak. Togg C-SUV için Şubat ayında ön siparişler başlarken Mart ayının sonunda da satışa çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

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