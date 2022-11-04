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    TOGG üretimi nasıl yapılıyor? İşte detaylar

    Togg akıllı araçların nasıl üretildiğini merak edenler için Gemlik Tesisi’nden detaylı bir video geldi. Videoda baştan sona bir aracın nasıl banttan indiğine şahit oluyoruz. 
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    Togg Tam Boyutta Gör
    18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Gemlik Tesisi’nin açılışı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve banttan inen ilk Togg aracı da sergilendi. Şimdi ise bu Togg araçlarının nasıl üretildiğine yakından bakıyoruz.

    Togg nasıl üretiliyor?

    Togg YouTube hesabı tarafından paylaşılan 21 dakikalık video Gemlik Tesislerinde sıfırdan başlayıp banttan inene kadar geçen sürede neler olduğunu gösteriyor. Fabrika çalışanlarının yanında robot kolların da önemli bir görev üsteleneceği daha önce dile getirilmişti.

    Togg'un tam olarak faaliyete geçtiğindeki üretim hedefi ilk etapta yıllık 100 bin adet, ikinci etapta 150 bin adet olarak açıklandı. 2030'a kadar 1 milyon araç üretilmiş olacak. Togg C-SUV için Şubat ayında ön siparişler başlarken Mart ayının sonunda da satışa çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 8 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 23 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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