Tam Boyutta Gör Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X için ön sipariş süreci devam ediyor. 27 Mart'a kadar devam edecek sürecin ilk 7 gününde 100 bin adet ön siparişe ulaşıldı.

Ön sipariş sayısı ne kadar fazla olsa da, çekilişle teslim edilecek araç sayısı ilk etapta 12 bin olarak açıklanmıştı. Gelen talep doğrultusunda bu sayı artırıldı. Togg'dan yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce çekiliş tarihi 28 Mart olarak açıklanmıştı. Bu tarih de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Ön sipariş sürecinde ise bir değişiklik yok. 27 Mart tarihinde sona erecek.

Togg T10X siparişleri Trumore uygulaması veya www.togg.com.tr adresinden yapılabiliyor. Ön sipariş başvurusu yapıp çekilişe hak kazanmak için 60 bin TL ön ödeme gerekiyor. Togg T10X fiyatları 953 bin TL'den başlıyor. Otomobilin özellikleriyle ilgili detaylar için bu linkteki haberimize göz atabilirsiniz.

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Togg, çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 20 bine çıkardı