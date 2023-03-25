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    Togg, çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 20 bine çıkardı

    T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş alan Togg, ilgiden oldukça memnun. Şirket, gelen yoğun talebe biraz olsun yanıt verebilmek için çekilişle teslim edilecek elektrikli SUV sayısını artırdı.
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    Togg, çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 20 bine çıkardı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X için ön sipariş süreci devam ediyor. 27 Mart'a kadar devam edecek sürecin ilk 7 gününde 100 bin adet ön siparişe ulaşıldı.

    Ön sipariş sayısı ne kadar fazla olsa da, çekilişle teslim edilecek araç sayısı ilk etapta 12 bin olarak açıklanmıştı. Gelen talep doğrultusunda bu sayı artırıldı. Togg'dan yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Daha önce çekiliş tarihi 28 Mart olarak açıklanmıştı. Bu tarih de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Ön sipariş sürecinde ise bir değişiklik yok. 27 Mart tarihinde sona erecek.

    Togg T10X siparişleri Trumore uygulaması veya www.togg.com.tr adresinden yapılabiliyor. Ön sipariş başvurusu yapıp çekilişe hak kazanmak için 60 bin TL ön ödeme gerekiyor. Togg T10X fiyatları 953 bin TL'den başlıyor. Otomobilin özellikleriyle ilgili detaylar için bu linkteki haberimize göz atabilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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