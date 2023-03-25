Togg, çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 20 bine çıkardı

Ön sipariş sayısı ne kadar fazla olsa da, çekilişle teslim edilecek araç sayısı ilk etapta 12 bin olarak açıklanmıştı. Gelen talep doğrultusunda bu sayı artırıldı. Togg'dan yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Daha önce çekiliş tarihi 28 Mart olarak açıklanmıştı. Bu tarih de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Ön sipariş sürecinde ise bir değişiklik yok. 27 Mart tarihinde sona erecek.
Togg T10X siparişleri Trumore uygulaması veya www.togg.com.tr adresinden yapılabiliyor. Ön sipariş başvurusu yapıp çekilişe hak kazanmak için 60 bin TL ön ödeme gerekiyor. Togg T10X fiyatları 953 bin TL'den başlıyor. Otomobilin özellikleriyle ilgili detaylar için bu linkteki haberimize göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)