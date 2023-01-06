Togg CEO'sundan ön satış sürecine ilişkin açıklama

Tam Boyutta Gör Togg, katılım gösterdiği CES 2023'te "Mobilitenin yarından sonrası" olarak tanımladığı yeni Beyond X konseptini görücüye çıkardı. Ayrıca konuşma sırasında Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş'ın ön sipariş süreciyle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Togg C-SUV'un bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacağını ve ön satış sürecinin Şubat ayı gibi başlayacağını biliyoruz. Ön satış için kısa süre önce tanıtılan Trumore uygulamasını işaret eden Karakaş, "Trumore ile ön satış sürecinde yenilikçi ve benzersiz bir yöntemle kullanıcılarımızla buluşmaya hazırlanıyoruz" dedi.

BMW i Vision Dee konsepti adeta bukalemun gibi renk değiştiriyor 12 sa. önce eklendi

Togg C-SUV için 2023 yılında 20 bin adet teslimat planladıklarını belirten Karakaş, "Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alacak, 2023 boyunca yenilikçi bir yaklaşımla teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler." açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilecek 2023 adet özel NFT serisini açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturacaklarını söyleyen Togg CEO'su, NFT sahiplerinin ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliğine sahip olacağını belirtti.

Togg Beyond X

Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren, Togg Dizayn Stüdyosu ve Pininfarina iş birliğiyle geliştirilen Beyond X alanı katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor. Yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde hayal gücünü zorlayan bir görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor.

Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde, Satürn, Orman, Fütüristik Şehir ve Sanatsal Türkiye gibi dört olası senaryodan birini yaşayabiliyor. Beyond X, sıra dışı dijital bir deneyim ile akıl, ruh, kalp ve dört duyuyu harekete geçiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg CEO'sundan ön satış sürecine ilişkin açıklama