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    Togg'dan heyecanlandıran CES 2023 paylaşımı! Yeni konsept mi geliyor?

    CES 2023'e katılacağını duyuran Togg, şimdi de fuara işaret ederek yeni bir ipucu videosu paylaştı. Yeni bir konsept otomobile ait gibi görünen bu paylaşım, markanın takipçilerini heyecanlandırdı.
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    Togg'dan 'Yeni konsept mi geliyor?' dedirten CES 2023 paylaşımı! Tam Boyutta Gör
    Togg, kısa süre önce yaptığı bir paylaşım ile Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2023) katılacağını duyurmuştu. Fuarın hemen öncesinde Togg'dan "Yeni bir konsept mi tanıtılacak?" diye düşündüren kısa bir ipucu videosu paylaşımı geldi.

    Hatırlanacak olursa Togg, geçtiğimiz aylardaki fabrika açılışında C-SUV'dan sonra gelecek modelleri de içeren bir görsel paylaşmıştı. Burada Togg C-Sedan ve Togg C-XCoupe modellerinin tasarımını görebiliyorduk. İki modelin de ön tasarımı birbirine fazlasıyla benziyor.

    Ancak kısa süre önce paylaşılan ipucu videosundaki hatlar, bu iki modele pek benzemiyor. Bu durum paylaşımı görenleri ikiye bölmüş durumda. Bazı takipçiler C-Sedan'ın üretime yakın bir formunu göreceğimizi düşünürken bazıları da bunun tamamen yeni bir konsept olabileceğini belirtiyor. Hangi ihtimalin doğru olduğunu çok yakında göreceğiz.

    Togg C-SUV modeli bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında Togg C-Sedan ve 2026'da Togg C-XCoupe modelleri piyasaya sürülecek. Ailenin en erişilebilir modeli bir B-SUV olacak ve şimdiki planlara göre son olarak Togg C-MPV modelini göreceğiz.

    Togg geçtiğimiz yıl CES 2022'ye de katılım göstermiş ve burada geriye doğru açılan arka kapılarıyla dikkat çeken yeni bir konsept çalışması tanıtmıştı. Ancak bu çalışmanın doğrudan üretime girmeyeceği, tasarım dilinin ve teknolojilerinin gelecek diğer modellerde karşımıza çıkacağı açıklanmıştı.

    Togg'un CES 2023 paylaşımlarıyla ilgili siz değerli okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.

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