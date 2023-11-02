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    Anlık Bildirim

    TOGG, Ekim ayında 3567 teslimat yaptı

    Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, Ekim ayında toplamda 3567 adet T10X modelinin kullanıcılara teslim edildiğini açıkladı. TOGG, ilk satışından bu yana toplamda 9171 adet teslimat yaptı.

    TOGG, Ekim ayında 3567 teslimat yaptı Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, Ekim ayında toplamda 3567 adet T10X modelinin kullanıcılara teslim edildiğini açıkladı. Teslimatların ilk başladığı Mayıs ayından beri toplam teslimat sayısı 9171 adete ulaştı.

    TOGG, Mayıs ayından bu yana toplamda 9171 adet T10X modeli satarak 10 bin barajına çok yaklaştı.

    TOGG, sosyal medya hesabından dolandırıcılıkla alakalı bir duyuru yayınladı. Duyuruda “Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur. Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir. T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir. Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız.” dendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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