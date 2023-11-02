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Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, Ekim ayında toplamda 3567 adet T10X modelinin kullanıcılara teslim edildiğini açıkladı. Teslimatların ilk başladığı Mayıs ayından beri toplam teslimat sayısı 9171 adete ulaştı.

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TOGG, Mayıs ayından bu yana toplamda 9171 adet T10X modeli satarak 10 bin barajına çok yaklaştı.

TOGG, sosyal medya hesabından dolandırıcılıkla alakalı bir duyuru yayınladı. Duyuruda “Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur. Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir. T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir. Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız.” dendi.

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TOGG, Ekim ayında 3567 teslimat yaptı