Makyajlı BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi, kısa süre önce paylaşılan ipucu görselinin ardından bugün resmi olarak tanıtıldı. Markanın en önemli modellerinden biri olan 3 Serisi'nin iç ve dış tasarımında güncellemeler yapıldı. Ayrıca yeni renk seçenekleri ve jant tasarımları eklendi.

Yeni 3 Serisi, özellikleriyle neler sunuyor?

Yenilenen BMW 3 Serisi'nin ön bölümündeki en önemli değişimlerden biri LED farlar. İncelen ve şekli değişen aydınlatmalar daha önce Çin'de tanıtılan elektrikli i3 eDrive35L'yi anımsatıyor. Bunun yanı sıra entegre full LED ünitelerin oluşturduğu yeni grafik de dikkat çekiyor. Ön tamponda merkez hava girişi biraz daha yüksek görünüyor. Kenarlarda ise bumerangı andıran süslemelere sahip dikey hava girişleri mevcut.

3 Serisi'nin arka kısmında da ufak dokunuşlar yapılmış. LED stopların şekli aynı fakat biraz daha inceltilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Arka difüzörün parlak siyah rengi tampon kenarlarına kadar devam ediyor ve burada dikey reflektörlerle buluşuyor. Bunun dışında yeni dış renk seçenekleri ve alaşım jant tasarımları da listede. 330i ve 330e modellerinde sunulan M Sport paketi de panjurda krom detaylar, M Sport'a özel arka tasarım, değişken spor direksiyon ve 19 inç jantlar içerecek şekilde yenilenmiş.

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Makyajlı BMW 3 Serisi'nin iç mekanında şirketin yeni Curved Display adı verilen panelini görmekteyiz. 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 14.9 inç merkez ekrandan oluşan panel, şirketin yeni iDrive 8 işletim sisteminden güç alıyor. Yeni sistem, 3 Serisi'ne, kablosuz akıllı telefon yansıtma, 5G bağlantı, gelişmiş gerçek zamanlı harita, önemli fonksiyonlar için sesli kontrol ve kablosuz yazılım güncellemesi gibi gelişmiş fonksiyonellik kazandırıyor.

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Kabindeki ufak dokunuşlara merkezdeki havalandırma menfezlerinin inceltilmesi, vites topuzunun yerini küçük bir anahtara bırakması ve orta konsolda daha fazla dokunmaya duyarlı tuşa yer verilmesi gibi detaylar da dahil. Ayrıca direksiyon simidinin arkasındaki vites kulakçıkları artık tüm versiyonlarda standart.

Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi'nin kaputu altında mekanik olarak bir değişim yok. 150 ile 374 beygir arasında güç sunan benzinli, PHEV yani şarj edilebilir hibrit ve dizel (48V hafif hibrit destekli) motorlar varlığını koruyor. Tüm versiyonlar 8 ileri Steptronic şanzımanla kombine edilirken, giriş seviyesi hariç tüm versiyonlarda xDrive dört tekerlekten çekiş özelliği de sunuluyor.

Yeni BMW 3 Serisi'nin Almanya'daki başlangıç fiyatı sedan için 43.900 euro, Touring için 45.000 euro olarak açıklandı. Makyajsız kasa şu anda ülkemizde BMW 320i Sedan formunda 1.199.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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2022 BMW 3 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri