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    Anlık Bildirim

    Togg fiyat listesi satışa 1 gün kala sızmış olabilir!

    Yarın resmi olarak ön satışa sunulması beklenen Togg fiyatları büyük merak konusu. Satışlara saatler kala Togg C-SUV'un model adını ve versiyonların fiyatlarını içeren bir görsel paylaşıldı.
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    togg fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Ön siparişe açılmasına kısa süre kalan Togg fiyatı büyük merak konusu. Şimdiye dek "Yerli otomobil Togg kaç TL olacak?" sorusu için pek çok tahmin ortaya atıldı ancak bugün sızan görsel, Togg C-SUV'un fiyat listesini açıkça ortaya koymuş olabilir. Haberimize devam etmeden önce bunun resmi kaynaklardan gelen bir bilgi olmadığının altını çizelim.

    Model adı TOGG T10X olabilir

    Bugün ortaya çıkan görselde Togg C-SUV modelinin ismi Togg T10X olarak geçiyor. Kısa süre önce otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci de modelin isminin T10X olduğunu söyledi. Özpeynirci'nin açıklaması sızan görsellerdeki model ismiyle uyuşuyor. Bu da akıllara fiyatların doğru olabileceği ihtimalini getiriyor.

    İddialara göre TOGG fiyatı 1 milyon 90 bin TL'den başlayacak

    togg fiyat listesi sızıntısı Tam Boyutta Gör
    Togg C-SUV (Togg T10X) fiyatlarına dönecek olursak, T10X V1 RWD Standart Menzil olarak adlandırılan giriş seviye versiyonun fiyatının 1.090.000 TL olduğunu görüyoruz. Tek motorlu ve arkadan itişli olan bu versiyonda 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork sunan bir elektrik motoru kullanılıyor. Küçük batarya ile donatılan bu versiyon WLTP'ye göre 310 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Bir üst versiyonda da bu değerler aynı fakat bu kez farklı olarak 'V2' ibaresi dikkat çekici. Bu bilgi, otomobilin donanım seviyesiyle alakalı olabilir. Bu versiyonun fiyatı da 1.190.000 TL olarak geçiyor.

    Togg C-SUV'un uzun menzilli üçüncü seçeneği ise yine arkadan itiş özelliği sunan 160 kW motor ile büyük bataryayı bir araya getiriyor. Bu sayede WLTP'ye göre 510 kilometreye kadar sürüş menzili hedefleniyor. Bu versiyonun fiyatı da 1.290.000 TL olarak geçmekte.

    Mart ayında ön siparişe açılacak

    Togg C-SUV çok yakında ön siparişe açılacak ve ardından teslimat süreci başlayacak. Fiyatların yarın resmi olarak açıklanacağı belirtiliyor. Togg, mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacak. Siparişler ve siparişlerin teslimat sıralaması çekilişle belirlenecek ve mart ayı sonundan itibaren ilk otomobiller kullanıcılarına teslim edilmeye başlanacak. Togg, 2023 yılı içerisinde 20 bin adet araç üretmeyi hedefliyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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