Togg fiyat listesi satışa 1 gün kala sızmış olabilir!

Tam Boyutta Gör Ön siparişe açılmasına kısa süre kalan Togg fiyatı büyük merak konusu. Şimdiye dek "Yerli otomobil Togg kaç TL olacak?" sorusu için pek çok tahmin ortaya atıldı ancak bugün sızan görsel, Togg C-SUV'un fiyat listesini açıkça ortaya koymuş olabilir. Haberimize devam etmeden önce bunun resmi kaynaklardan gelen bir bilgi olmadığının altını çizelim.

Model adı TOGG T10X olabilir Bugün ortaya çıkan görselde Togg C-SUV modelinin ismi Togg T10X olarak geçiyor. Kısa süre önce otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci de modelin isminin T10X olduğunu söyledi. Özpeynirci'nin açıklaması sızan görsellerdeki model ismiyle uyuşuyor. Bu da akıllara fiyatların doğru olabileceği ihtimalini getiriyor.

İddialara göre TOGG fiyatı 1 milyon 90 bin TL'den başlayacak Tam Boyutta Gör Togg C-SUV (Togg T10X) fiyatlarına dönecek olursak, T10X V1 RWD Standart Menzil olarak adlandırılan giriş seviye versiyonun fiyatının 1.090.000 TL olduğunu görüyoruz. Tek motorlu ve arkadan itişli olan bu versiyonda 160 kW (218 hp) güç ve 350 Nm tork sunan bir elektrik motoru kullanılıyor. Küçük batarya ile donatılan bu versiyon WLTP'ye göre 310 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Bir üst versiyonda da bu değerler aynı fakat bu kez farklı olarak 'V2' ibaresi dikkat çekici. Bu bilgi, otomobilin donanım seviyesiyle alakalı olabilir. Bu versiyonun fiyatı da 1.190.000 TL olarak geçiyor. Togg C-SUV'un uzun menzilli üçüncü seçeneği ise yine arkadan itiş özelliği sunan 160 kW motor ile büyük bataryayı bir araya getiriyor. Bu sayede WLTP'ye göre 510 kilometreye kadar sürüş menzili hedefleniyor. Bu versiyonun fiyatı da 1.290.000 TL olarak geçmekte.

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Mart ayında ön siparişe açılacak Togg C-SUV çok yakında ön siparişe açılacak ve ardından teslimat süreci başlayacak. Fiyatların yarın resmi olarak açıklanacağı belirtiliyor. Togg, mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacak. Siparişler ve siparişlerin teslimat sıralaması çekilişle belirlenecek ve mart ayı sonundan itibaren ilk otomobiller kullanıcılarına teslim edilmeye başlanacak. Togg, 2023 yılı içerisinde 20 bin adet araç üretmeyi hedefliyor.

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Togg fiyat listesi satışa 1 gün kala sızmış olabilir!