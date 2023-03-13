Togg fiyat listesi satışa 1 gün kala sızmış olabilir!

- Model adı TOGG T10X olabilir
- İddialara göre TOGG fiyatı 1 milyon 90 bin TL'den başlayacak
- Mart ayında ön siparişe açılacak
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Model adı TOGG T10X olabilir
Bugün ortaya çıkan görselde Togg C-SUV modelinin ismi Togg T10X olarak geçiyor. Kısa süre önce otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci de modelin isminin T10X olduğunu söyledi. Özpeynirci'nin açıklaması sızan görsellerdeki model ismiyle uyuşuyor. Bu da akıllara fiyatların doğru olabileceği ihtimalini getiriyor.
İddialara göre TOGG fiyatı 1 milyon 90 bin TL'den başlayacak
Togg C-SUV'un uzun menzilli üçüncü seçeneği ise yine arkadan itiş özelliği sunan 160 kW motor ile büyük bataryayı bir araya getiriyor. Bu sayede WLTP'ye göre 510 kilometreye kadar sürüş menzili hedefleniyor. Bu versiyonun fiyatı da 1.290.000 TL olarak geçmekte.
Mart ayında ön siparişe açılacak
Togg C-SUV çok yakında ön siparişe açılacak ve ardından teslimat süreci başlayacak. Fiyatların yarın resmi olarak açıklanacağı belirtiliyor. Togg, mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacak. Siparişler ve siparişlerin teslimat sıralaması çekilişle belirlenecek ve mart ayı sonundan itibaren ilk otomobiller kullanıcılarına teslim edilmeye başlanacak. Togg, 2023 yılı içerisinde 20 bin adet araç üretmeyi hedefliyor.
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