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    Anlık Bildirim

    Togg'un Kasım ayındaki teslimat sayısı açıklandı

    1 Aralık'ta zamlanan Togg'un Kasım ayında ve bugüne kadar toplam kaç adet teslimat yaptığı açıklandı. Togg teslimat sayısı 13 bini aştı.                          
    Togg Kasım ayında ne kadar teslimat yaptı? Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil markası Togg’un geçtiğimiz Kasım ayında kaç adet teslimat yaptığı açıklandı. Togg’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Ekim ayında 4.401 adet teslimat gerçekleşti.

    Togg teslimat sayısı Kasım 2023

    Togg’dan yapılan açıklamaya göre Kasım ayındaki 4.401 adet teslimat ile birlikte Mayıs ayından bugüne kadar toplam 13.572 adet Togg teslimatı yapıldı.

    Yerli otomobil Togg’a zam geldi

    Elektrikli otomobiller için ÖTV matrahının güncellenmesiyle birlikte Togg fiyatları 1 Aralık itibarıyla yüzde 16,4 oranında zamlandı. Togg’un giriş modelinin fiyatı 1.227.500 TL’den 1.430.000 TL’ye yükseldi. Uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1.563.500 TL’den 1.820.000 TL’ye çıktı.

    Yerli otomobil Togg T10X fiyat listesi 💸 (Aralık 2023)
    Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat
    T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL 1.430.000 TL
    T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL 1.550.000 TL
    T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL 1.820.000 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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