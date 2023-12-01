Togg'un Kasım ayındaki teslimat sayısı açıklandı

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil markası Togg’un geçtiğimiz Kasım ayında kaç adet teslimat yaptığı açıklandı. Togg’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Ekim ayında 4.401 adet teslimat gerçekleşti.

Togg teslimat sayısı Kasım 2023

Togg’dan yapılan açıklamaya göre Kasım ayındaki 4.401 adet teslimat ile birlikte Mayıs ayından bugüne kadar toplam 13.572 adet Togg teslimatı yapıldı.

Yerli otomobil Togg’a zam geldi

Elektrikli otomobiller için ÖTV matrahının güncellenmesiyle birlikte Togg fiyatları 1 Aralık itibarıyla yüzde 16,4 oranında zamlandı. Togg’un giriş modelinin fiyatı 1.227.500 TL’den 1.430.000 TL’ye yükseldi. Uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1.563.500 TL’den 1.820.000 TL’ye çıktı.

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Yerli otomobil Togg T10X fiyat listesi 💸 (Aralık 2023) Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL 1.430.000 TL T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL 1.550.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL 1.820.000 TL

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Togg Kasım ayında ne kadar teslimat yaptı?