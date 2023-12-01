Togg'un Kasım ayındaki teslimat sayısı açıklandı

- Togg teslimat sayısı Kasım 2023
- Yerli otomobil Togg’a zam geldi
- Yerli otomobil Togg T10X fiyat listesi 💸 (Aralık 2023)
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Togg teslimat sayısı Kasım 2023
Togg’dan yapılan açıklamaya göre Kasım ayındaki 4.401 adet teslimat ile birlikte Mayıs ayından bugüne kadar toplam 13.572 adet Togg teslimatı yapıldı.
Yerli otomobil Togg’a zam geldi
Elektrikli otomobiller için ÖTV matrahının güncellenmesiyle birlikte Togg fiyatları 1 Aralık itibarıyla yüzde 16,4 oranında zamlandı. Togg’un giriş modelinin fiyatı 1.227.500 TL’den 1.430.000 TL’ye yükseldi. Uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1.563.500 TL’den 1.820.000 TL’ye çıktı.
|Versiyon
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|T10X V1 RWD Standart Menzil
|1.227.500 TL
|1.430.000 TL
|T10X V2 RWD Standart Menzil
|1.329.500 TL
|1.550.000 TL
|T10X V2 RWD Uzun Menzil
|1.563.500 TL
|1.820.000 TL
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.