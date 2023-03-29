29 Mart Togg çekiliş sonuçları belli oldu! Liste ne zaman açıklanacak?

Tam Boyutta Gör Togg T10X için ön sipariş süreci 27 Mart'ta sona erdi. Toplam 177.467 kişi ön sipariş vererek Togg çekilişine katılım hakkı kazandı.

Sipariş süreci sonrası vatandaşlar "Togg çekilişi ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı. Hatırlanacak olursa çekiliş tarihi 1 gün ertelenmiş ve 29 Mart'a alınmıştı. Togg çekilişi bugün şirketin Youtube kanalında (youtube.com/@Togg) yapıldı ve talihliler belli oldu.

Talihli listesi 22:30'da togg.com.tr'de yayınlanacak

Başarılı şekilde ön sipariş veren kullanıcılar Trumore uygulaması veya togg.com.tr üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi çekilişi kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir. Listeler 22:30 itibarıyla sitede yayımlanmış olacak.

Tam Boyutta Gör Togg, yoğun ilgi nedeniyle bu yıl çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkarmıştı. Dolayısıyla çekilişte 20 bin asil ve 20 bin yedek olmak üzere toplam 40 bin talihli belirlendi.

Togg çekiliş listesinde asil talihli olarak belirlenen ilk 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek Togg T10X'ler için ön sipariş hakkı kazandı. Asil ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

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İptal durumunda yedek liste devreye alınacak

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Togg'dan beklenen süre kadar ek garanti

Tam Boyutta Gör Çekiliş sonuçlandığında asil ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP ~ 500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Yapılan çekiliş sonucu sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

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