29 Mart Togg çekiliş sonuçları belli oldu! Liste ne zaman açıklanacak?

- Talihli listesi 22:30'da togg.com.tr'de yayınlanacak
- İptal durumunda yedek liste devreye alınacak
- Togg'dan beklenen süre kadar ek garanti
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Sipariş süreci sonrası vatandaşlar "Togg çekilişi ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı. Hatırlanacak olursa çekiliş tarihi 1 gün ertelenmiş ve 29 Mart'a alınmıştı. Togg çekilişi bugün şirketin Youtube kanalında (youtube.com/@Togg) yapıldı ve talihliler belli oldu.
Talihli listesi 22:30'da togg.com.tr'de yayınlanacak
Başarılı şekilde ön sipariş veren kullanıcılar Trumore uygulaması veya togg.com.tr üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi çekilişi kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir. Listeler 22:30 itibarıyla sitede yayımlanmış olacak.
Togg çekiliş listesinde asil talihli olarak belirlenen ilk 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek Togg T10X'ler için ön sipariş hakkı kazandı. Asil ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.
İptal durumunda yedek liste devreye alınacak
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.
Togg'dan beklenen süre kadar ek garanti
Yapılan çekiliş sonucu sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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