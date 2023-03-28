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    Anlık Bildirim

    Mercedes, elektrikli CLA ile Tesla Model 3'e rakip çıkaracak

    Yeni nesil Mercedes CLA, hem %100 elektrikli hem de hafif hibrit versiyona sahip olacak ancak elektrikli versiyona öncelik verilecek.                              
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    Mercedes, elektrikli CLA ile Tesla Model 3'e rakip çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Mercedes, 2025 yılında piyasaya süreceği yeni nesil CLA ile elektrikli araç pazarında kendi segmentini domine eden Tesla Model 3'e doğrudan rakip olacak.

    Autocar'ın haberine göre, yeni Mercedes-Benz CLA, öncelikli olarak %100 elektrikli formda geliştirilecek. İki farklı versiyona sahip olacağı belirtilen model, bazı pazarlarda hafif hibrit motorla da sunulmaya devam edecek. Hibrit versiyon, elektrikliden yaklaşık altı ay sonra piyasaya sürülecek. Eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli modelin ön gösterimi olarak bir konsept göreceğiz.

    Haberde yeni CLA'nın Mercedes Modular Architecture (MMA) platformu üzerine inşa edileceği belirtiliyor. 800V yüksek voltajlı batarya ile donatılacak %100 elektrikli CLA, 350 kW'a kadar DC şarj hızını destekleyecek. Böylece, yüksek hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakikada yüzde 10-80 arası batarya dolumu sağlanabilecek.

    Mercedes, elektrikli CLA ile Tesla Model 3'e rakip çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Mercedes-Benz CLA'nın hem önden hem de dört tekerlekten çekiş formunda geliştirildiği söyleniyor. Her iki versiyonda da eATS2.0 olarak nitelendirilen ikinci nesil kalıcı mıknatıslı senkron motorlar kullanılacak. Yeni geliştirilen silisyum karbür inverter ile kombine edilecek olan motor, 2 ileri şanzımanla hareket sağlayacak ancak bu özelliğin her iki versiyonda da standart olup olmayacağı henüz belli değil.

    Yeni elektrikli CLA ile ilgili bir diğer husus da kullanılacak batarya ile ilgili. Söz konusu modelde 'cell-to-pack' üretim yönteminin kullanılacağı yeni bir lityum demir fosfat batarya paketi bulunacak. Şirket, böylelikle yeni Mercedes-Benz CLA'nın mevcut ürün gamındaki lityum iyon bataryalı modellere göre çok daha verimli bir otomobil olacağının altını çiziyor.

    Yeni nesil CLA, başta sözünü ettiğimiz Model 3'ün yanı sıra BMW i4 ve Polestar 2 gibi modellerle de rekabet edecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 22 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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