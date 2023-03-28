Mercedes, elektrikli CLA ile Tesla Model 3'e rakip çıkaracak

Autocar'ın haberine göre, yeni Mercedes-Benz CLA, öncelikli olarak %100 elektrikli formda geliştirilecek. İki farklı versiyona sahip olacağı belirtilen model, bazı pazarlarda hafif hibrit motorla da sunulmaya devam edecek. Hibrit versiyon, elektrikliden yaklaşık altı ay sonra piyasaya sürülecek. Eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli modelin ön gösterimi olarak bir konsept göreceğiz.
Haberde yeni CLA'nın Mercedes Modular Architecture (MMA) platformu üzerine inşa edileceği belirtiliyor. 800V yüksek voltajlı batarya ile donatılacak %100 elektrikli CLA, 350 kW'a kadar DC şarj hızını destekleyecek. Böylece, yüksek hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakikada yüzde 10-80 arası batarya dolumu sağlanabilecek.
Yeni elektrikli CLA ile ilgili bir diğer husus da kullanılacak batarya ile ilgili. Söz konusu modelde 'cell-to-pack' üretim yönteminin kullanılacağı yeni bir lityum demir fosfat batarya paketi bulunacak. Şirket, böylelikle yeni Mercedes-Benz CLA'nın mevcut ürün gamındaki lityum iyon bataryalı modellere göre çok daha verimli bir otomobil olacağının altını çiziyor.
Yeni nesil CLA, başta sözünü ettiğimiz Model 3'ün yanı sıra BMW i4 ve Polestar 2 gibi modellerle de rekabet edecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)