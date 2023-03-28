Mercedes, elektrikli CLA ile Tesla Model 3'e rakip çıkaracak

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Mercedes, 2025 yılında piyasaya süreceği yeni nesil CLA ile elektrikli araç pazarında kendi segmentini domine eden Tesla Model 3'e doğrudan rakip olacak.

Autocar'ın haberine göre, yeni Mercedes-Benz CLA, öncelikli olarak %100 elektrikli formda geliştirilecek. İki farklı versiyona sahip olacağı belirtilen model, bazı pazarlarda hafif hibrit motorla da sunulmaya devam edecek. Hibrit versiyon, elektrikliden yaklaşık altı ay sonra piyasaya sürülecek. Eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli modelin ön gösterimi olarak bir konsept göreceğiz.

Haberde yeni CLA'nın Mercedes Modular Architecture (MMA) platformu üzerine inşa edileceği belirtiliyor. 800V yüksek voltajlı batarya ile donatılacak %100 elektrikli CLA, 350 kW'a kadar DC şarj hızını destekleyecek. Böylece, yüksek hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakikada yüzde 10-80 arası batarya dolumu sağlanabilecek.

Tam Boyutta Gör Elektrikli Mercedes-Benz CLA'nın hem önden hem de dört tekerlekten çekiş formunda geliştirildiği söyleniyor. Her iki versiyonda da eATS2.0 olarak nitelendirilen ikinci nesil kalıcı mıknatıslı senkron motorlar kullanılacak. Yeni geliştirilen silisyum karbür inverter ile kombine edilecek olan motor, 2 ileri şanzımanla hareket sağlayacak ancak bu özelliğin her iki versiyonda da standart olup olmayacağı henüz belli değil.

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Yeni elektrikli CLA ile ilgili bir diğer husus da kullanılacak batarya ile ilgili. Söz konusu modelde 'cell-to-pack' üretim yönteminin kullanılacağı yeni bir lityum demir fosfat batarya paketi bulunacak. Şirket, böylelikle yeni Mercedes-Benz CLA'nın mevcut ürün gamındaki lityum iyon bataryalı modellere göre çok daha verimli bir otomobil olacağının altını çiziyor.

Yeni nesil CLA, başta sözünü ettiğimiz Model 3'ün yanı sıra BMW i4 ve Polestar 2 gibi modellerle de rekabet edecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Mercedes, elektrikli CLA ile Tesla Model 3'e rakip çıkaracak