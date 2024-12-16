Bakan Kacır’dan Chery yatırımı ve otonom TOGG açıklaması

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk otomotiv sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Chery ile yatırım görüşmelerinde “son fasılda” olduklarının altını çizerken farklı markalar ile görüşüldüğünü de ifade etti. Kacır, SAIC grubu ile görüşmeler yapıldığını aktarırken Türkiye'nin üretim üssüne dönüşerek ithalat dalgasına mani olacaklarını söyledi.

BYD yatırımında son durum

Çinli otomotiv devleri arasından Türkiye’ye ilk yatırım kararı alan marka olan BYD, 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu konuda geçtiğimiz temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yatırım anlaşması imzalayan BYD, Manisa’da 150 bin araç kapasiteli bir tesis kuracağını ve 2026 sonunda üretime başlayacağını açıklamıştı.

Bakan Kacır, BYD yatırımının hızla ilerlediğine dikkat çekerek, “BYD yatırım yerine tahsis aldı, ÇED sürecini tamamladı. Çok hızlı bir şekilde inşaatı tamamlamak ve üretime geçmeyi hedefliyorlar. Bu tür yatırım yerlerini Çin’de 12 ayda, başka ülkelerde de 14-15 ayda üretime hazır hale getiriyorlar. Türkiye’de de en hızlı şekilde üretime geçmek için çalışıyorlar” dedi.

“Chery ile son fasıldayız”

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan bir diğer Çinli otomotiv devi olan Chery ile görüşmeler sürüyor. Türkiye’de güçlü satış hacimlerine ulaşan Chery, bir süredir fabrika yatırımı için bakanlık ile görüşüyor. Yatırımın adresi için Samsun’un öne çıktığı belirtiliyor.

Bakan Kacır, “Chery ile son fasıllardayız” diyerek burada da sona gelindiğine işaret etti; “Şunu vurgulamalıyım ki, çok dikkatli davranıyoruz. Türkiye’de sekiz küresel marka üretim yapıyor ve büyük bir otomotiv endüstrisi var. Pazar koşullarını, mevcut üreticileri birlikte hesaba kattığımız bir yaklaşımla hareket ediyoruz” dedi

SAIC ile de görüşülüyor

Bu arada Kacır, başka yatırımlar için de görüştüklerini belirtti. Bakan, MG gibi markaları bünyesinde barındıran SAIC grubuyla da görüşmelerin sürdüğüne işaret etti.

Togg’dan iki yıllık sponsorluk anlaşması 1 gün önce eklendi

Kacır, şunları kaydetti: “Bunlar yeni nesil otomobil yatırımları olarak geliyor. Türkiye’nin hem binek otomobil hem de yeni nesil elektrikli araç üretim kapasitesi artıyor. Türkiye otomotiv sektörü yıllık 1.4 milyon adete yakın araç üretiyor. Yıllık 1 milyona yakın araç ihraç eden bir ülkeyiz. Bu yıl otomotiv ihracatında 36 milyar doları geçiyoruz... 10 yıl sonra Türkiye hala ağırlıklı olarak içten yanmalı araçlar üreten bir endüstriye sahip olmamalı... BYD olsun Chery olsun SAIC grubu olsun bu markalar artık zaten dünya pazarlarına açılan markalar. Bizim önemli bir otomotiv üssü olmamız ileride bir yeni ithalat dalgasıyla karşılaşmamıza mâni olacak, Türkiye’nin ihracat kabiliyetini daha yükseğe taşıyacak.”

Otonom Togg geliyor

TOGG’un geçtiğimiz aylarda Ankara’da yeni teknoloji şirketi TruTech’i kurduğunu hatırlatan Kacır, şunları dile getirdi: “TOGG, TruTech ile önemli bir adım attı. Ankara’da 300’e yakın mühendis var şu anda. Daha da büyüyecek ekip. Bu şirket otonom araç teknolojisi çalışıyor. Bakanlık olarak da takip ettiğimiz bir yol haritası var. Yıl yıl otonom seviyesini inşallah daha da ileriye taşıyacak bu ekip. Biz de oraya çok güçlü bir destek veriyoruz. Bir yandan TOGG’un teknoloji yarışında hızlanmasını sağlayacağız. Bir yandan da Türkiye’yi katma değerli hem üretim hem Ar-Ge inovasyon yatırımlarıyla buluşturacağız”.

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Bakan Kacır’dan Chery yatırımı ve otonom TOGG açıklaması