    Togg T10F, -30 °C'deki kış testlerini başarıyla tamamladı

    Togg T10F, İsveç’in Arjeplog kentindeki -30 °C’lik Colmis Test Pisti’nde zorlu koşulları başarıyla geçti. Modelin satış ve teslimat süreci eylül ayında başlayacak.

    Togg T10F, -30 °C'deki kış testlerini başarıyla tamamladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F, İsveç’in Arjeplog bölgesinde yer alan Colmis Test Pisti’nde -30 °C’lik zorlu iklim koşullarında gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı. Togg, elektrikli sedanın buzlu zeminlerde sergilediği yüksek manevra kabiliyeti ve üstün yol tutuşuna dikkat çekiyor.

    Kasım 2024’te başlayan mühendislik ve dayanıklılık testlerinin ardından Arjeplog’da yapılan soğuk hava testleri, T10F'in ekstrem koşullarda güvenilirliğini kanıtlamak açısından kritik önem taşıyor.

    T10F'in normal şartlarda 2025'in ilk yarısında satışa sunulması planlanıyordu ancak üretim hattında yapılan teknik düzenlemeler ve kalite süreçlerindeki revizyonlar nedeniyle tanıtım ertelendi. Son yapılan açıklamaya göre Togg T10F için ön sipariş ve teslimat süreci eylül ayında başlayacak.

    Togg T10F, iki farklı batarya seçeneğiyle pazara sunulacak. 52,4 kWsa kapasiteli versiyon 350 kilometre, 88,5 kWsa kapasiteli büyük batarya ise 600 kilometreye kadar WLTP menzil sunuyor. Tek motorlu arkadan itişli versiyon 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork ile 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşırken, çift motorlu dört çeker versiyon 320 kW (435 PS) güç, 700 Nm tork ve sadece 4,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle dikkat çekiyor.

    Araçta 12,3 inç dijital gösterge paneli, 29 inçlik merkezi ekran ve 8 inçlik ek kontrol ekranıyla toplamda 41,3 inçlik ekran alanı sunuluyor. Snapdragon işlemci destekli yüksek hızlı bağlantı, Trumore uygulaması ve yapay zeka tabanlı sistemler de T10F’nin teknolojik donanımını güçlendiriyor. 180 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 28 dakikada doldurulabiliyor. Ayrıca araç V2L özelliği ile harici cihazlara enerji sağlayabiliyor.

