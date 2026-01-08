Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg, 2026 yılının ilk kampanyasını duyurdu

    Togg, 2026 yılında da sıfır faizli kredi fırsatlarını sürdürüyor. Stoklarla sınırlı ocak kampanyası kapsamında T10X ve T10F için hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara fırsatlar sunuluyor.

    Togg, 2026 yılının ilk kampanyasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10F V2’ye 600 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 50 bin TL aylık geri ödemeli ya da T10X V2’ye 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 334 TL aylık geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor.

    Daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli T10X ve T10F 4More için de 600 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 50 bin TL aylık geri ödemeli imkân var. 

    Togg, finansman seçeneklerini büyüterek, daha yüksek kredi tutarlarından yararlanmak isteyen kullanıcıları da kapsıyor. Buna göre T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL krediye %2,38 faizli 48 ay vadeli 68 bin 455 TL aylık geri ödemeli; T10X ve T10F 4More versiyonu için ise 1 milyon 500 bin TL krediye %2,33 faizli 36 ay vadeli 69 bin 4 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.

    Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılar da Togg’un fırsatlarından yararlanabiliyor. Buna göre kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi T10F V2, T10X V2, T10X ve T10F 4More versiyonları için sağlanan %0 faizli kampanyadan aynı şekilde faydalanabiliyor. Kurumsal kullanıcılar için ayrıca T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonlarında 1 milyon 900 bin TL krediye %2,72 faizli 48 ay vadeli 73 bin 212 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kan verdikten sonra halsizlik ne kadar sürer en iyi otomatik kedi tuvaleti egea urban ve urban plus farkı telefonla konuşurken 1 saat sonra kapanıyor nasıl kapatılır iphone bilgisayar kasası açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum