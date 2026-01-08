Togg, 2026 yılının ilk kampanyasını duyurdu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10F V2’ye 600 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 50 bin TL aylık geri ödemeli ya da T10X V2’ye 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 334 TL aylık geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor.

Daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli T10X ve T10F 4More için de 600 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 50 bin TL aylık geri ödemeli imkân var.

Togg, finansman seçeneklerini büyüterek, daha yüksek kredi tutarlarından yararlanmak isteyen kullanıcıları da kapsıyor. Buna göre T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL krediye %2,38 faizli 48 ay vadeli 68 bin 455 TL aylık geri ödemeli; T10X ve T10F 4More versiyonu için ise 1 milyon 500 bin TL krediye %2,33 faizli 36 ay vadeli 69 bin 4 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.

Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılar da Togg’un fırsatlarından yararlanabiliyor. Buna göre kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi T10F V2, T10X V2, T10X ve T10F 4More versiyonları için sağlanan %0 faizli kampanyadan aynı şekilde faydalanabiliyor. Kurumsal kullanıcılar için ayrıca T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonlarında 1 milyon 900 bin TL krediye %2,72 faizli 48 ay vadeli 73 bin 212 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.

