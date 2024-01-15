Togg 2024 sipariş başvuruları başladı

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X yeniden siparişe açıldı. Togg T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak. 2023 yılında sipariş için başvuru yapan ancak çekiliş sonucunda hak kazanamayan kişiler, 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde Togg T10X için Trumore uygulamasından sipariş verebilecek. Yeni siparişler Şubat ayı itibarıyla teslim edilecek.

20 Ocak'ta herkes Togg siparişi verebilecek

20 Ocak 2024 itibarıyla sipariş ekranları herkese açılacak. 2023’teki çekilişe katılmayan kişiler de sipariş verebilecek. Teslimatlar bu sene çekilişle değil, sipariş sırasına göre yapılacak. Ayrıca bu sene kurumsal kullanıcılardan da sipariş alınacak.

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2024 modelde birtakım değişiklikler yapıldı

Togg, 2024 üretim yılı modellerinin donanımlarında birtakım değişiklikler yaptı. Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi için kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” ek paketi sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

Togg T10X fiyatı

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

T10X'in opsiyon paketleri fiyatı

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 TL

Kış Paketi (V2): 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 TL

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