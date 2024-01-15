Togg 2024 sipariş başvuruları başladı

- 20 Ocak'ta herkes Togg siparişi verebilecek
- 2024 modelde birtakım değişiklikler yapıldı
- Togg T10X fiyatı
- T10X'in opsiyon paketleri fiyatı
- Yorumlar
20 Ocak'ta herkes Togg siparişi verebilecek
20 Ocak 2024 itibarıyla sipariş ekranları herkese açılacak. 2023’teki çekilişe katılmayan kişiler de sipariş verebilecek. Teslimatlar bu sene çekilişle değil, sipariş sırasına göre yapılacak. Ayrıca bu sene kurumsal kullanıcılardan da sipariş alınacak.
2024 modelde birtakım değişiklikler yapıldı
Togg, 2024 üretim yılı modellerinin donanımlarında birtakım değişiklikler yaptı. Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi için kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” ek paketi sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.
Togg T10X fiyatı
- T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
- T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL
- T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL
T10X'in opsiyon paketleri fiyatı
- Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 TL
- Kış Paketi (V2): 20.000 TL
- 22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 TL
- Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 TL
- Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 TL
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.