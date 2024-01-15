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    Togg 2024 sipariş başvuruları başladı

    Yerli otomobil Togg T10X için yeni sipariş dönemi başladı. 2023'te çekilişte hak kazanamayanlar için siparişler açıldı. 20 Ocak'ta genel siparişe açılacak.        
    Togg T10X 2024 sipariş başvuruları başladı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X yeniden siparişe açıldı. Togg T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak. 2023 yılında sipariş için başvuru yapan ancak çekiliş sonucunda hak kazanamayan kişiler, 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde Togg T10X için Trumore uygulamasından sipariş verebilecek. Yeni siparişler Şubat ayı itibarıyla teslim edilecek.

    20 Ocak'ta herkes Togg siparişi verebilecek

    20 Ocak 2024 itibarıyla sipariş ekranları herkese açılacak. 2023’teki çekilişe katılmayan kişiler de sipariş verebilecek. Teslimatlar bu sene çekilişle değil, sipariş sırasına göre yapılacak. Ayrıca bu sene kurumsal kullanıcılardan da sipariş alınacak.

    2024 modelde birtakım değişiklikler yapıldı

    Togg, 2024 üretim yılı modellerinin donanımlarında birtakım değişiklikler yaptı. Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi için kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” ek paketi sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

    Togg T10X fiyatı

    • T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL
    • T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL
    • T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

    T10X'in opsiyon paketleri fiyatı

    • Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 TL
    • Kış Paketi (V2): 20.000 TL
    • 22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 TL
    • Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 TL
    • Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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