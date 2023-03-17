Togg T10X'in ilk 24 saatte ne kadar ön sipariş aldığı açıklandı

Togg, aradan geçen 24 saatlik süreçte açıklamasını güncelledi ve toplam 22.150 adet T10X ön siparişi açıklarını duyurdu. Togg Gemlik Kampüsü'ndeki hummalı çalışmayı gösteren bir video da paylaşan şirket, "Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" notunu düştü.
Togg T10X için fiyatlar sırasıyla 953.000 TL, 1.055.000 TL ve 1.215.000 TL olarak açıklanmıştı. Bunun dışında 20 bin TL farkla Lansman Özel paketi gibi opsiyonel paket ve donanımlar da satın alınabiliyor.
Togg ön siparişi için 60 bin TL ön ödeme talep ediliyor. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödeme, en geç 14 gün içerisinde hesaplarına geri yatırılacak. Ön sipariş hakkı kazananlar kalan tutarı ödeyeceği zaman o günkü anahtar teslim fiyatı geçerli olacak.
Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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