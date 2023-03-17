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    Anlık Bildirim

    Togg T10X'in ilk 24 saatte ne kadar ön sipariş aldığı açıklandı

    Togg T10X elektrikli SUV'un ön sipariş sürecinde ilk 24 saat geride kaldı. 27 Mart'a kadar ön sipariş verilebilecek. Teslimata hak kazananlar 28 Mart'ta çekilişle belirlenecek.
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    Togg T10X'in ilk 24 saatte ne kadar ön sipariş aldığı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Uzun bir bekleyişin ardından Togg T10X dün akşam saatlerinde ön siparişe açıldı. Araç sahibi olmaya hak kazanacak kişilerin çekilişle belirleneceği sürecin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcının ön sipariş verdiği açıklanmıştı.

    Togg, aradan geçen 24 saatlik süreçte açıklamasını güncelledi ve toplam 22.150 adet T10X ön siparişi açıklarını duyurdu. Togg Gemlik Kampüsü'ndeki hummalı çalışmayı gösteren bir video da paylaşan şirket, "Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" notunu düştü.

    Togg T10X için fiyatlar sırasıyla 953.000 TL, 1.055.000 TL ve 1.215.000 TL olarak açıklanmıştı. Bunun dışında 20 bin TL farkla Lansman Özel paketi gibi opsiyonel paket ve donanımlar da satın alınabiliyor.

    Togg ön siparişi için 60 bin TL ön ödeme talep ediliyor. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödeme, en geç 14 gün içerisinde hesaplarına geri yatırılacak. Ön sipariş hakkı kazananlar kalan tutarı ödeyeceği zaman o günkü anahtar teslim fiyatı geçerli olacak.

    Togg T10X'in ilk 24 saatte ne kadar ön sipariş aldığı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Togg T10X'in tahmini teslimat süreleri, tercih edilen versiyona ve özelliklere göre değişebiliyor. Örneğin; uzun menzilli versiyon için teslimatların Nisan ayından, diğer versiyonlar için Temmuz ayından itibaren başlayacağı ifade ediliyor.

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    TOGG, togg t10x ve
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