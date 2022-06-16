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    Tesla'dan tüm elektrikli araçlara zam: İşte yeni fiyatlar

    Mart 2022'den bu yana elektrikli araç modellerinin fiyatını arttırmayı sürdüren Tesla, Nisan ayındaki zamdan sonra fiyatları tekrar güncelledi. İşte yenilenen Tesla otomobil fiyatları
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    Tesla'dan tüm modellere yeni zam! İşte yeni fiyatlar
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    Küresel ekonomide yaşanan yüksek enflasyon, elektronik kıtlığı ve tedarik sıkıntıları, büyük şirketleri etkilemeye devam ediyor. Electrek tarafından bildirilenlere göre dev elektrikli otomobil üreticisi Tesla, neredeyse tüm araç modellerinde fiyat artışına gidiyor.

    İşte Tesla araçların yeni fiyatları:

    Geçtiğimiz hafta Tesla CEO'su Elon Musk'ın yüksek enflasyon nedeniyle işgücünde azalmaya gidebileceklerini belirtmesinden sonra gelen yeni zam, EV serisinde fiyatları önemli ölçüde artırdı. Bununla birlikte yeni zamdan çoğunlukla uzun menzilli modeller etkilenirken, en büyük artış Model X AWD Uzun Menzilli versiyonunda görüldü ve fiyatı 6.000 dolar artarak 114.990 dolardan 120.990 dolara ulaştı. 

    Ayrıca amiral gemisi elektrikli sedanın Ekose versiyonu 135.990 dolarlık fiyatını korurken, sadece birkaç ay önce 5.000 dolarlık büyük bir fiyat artışı yaşayan Model S'e tekrar zam geldi. Model S AWD Uzun Menzil versiyonu, bugünkü fiyat artışıyla 99.990 dolardan 104.990 dolara çıktı. Model Y'nin ise Uzun Menzilli ve Performans fiyatları sırasıyla 3.000 dolar ve 2.000 dolar artarak 65.990 dolar ve 67.990 dolara sıçradı.

    Geçtiğimiz hafta General Motors'un Bolt EV modeli 26.595 dolara kadar gerilerken, Tesla, Rivian ve Lucid gibi birçok elektrikli otomobil üreticisi fiyat artışını sürdürecek gibi gözüküyor. 

    Yeni zamdan sonra Tesla Otomobil Fiyatları
    Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Miktarı
    Tesla Model X AWD Uzun Menzil 114.990$ 120.990$ 6000$
    Tesla Model X Ekose 135.990$ 135.990$ -
    Tesla Model S AWD Uzun Menzil 99.990$ 104.990$ 5000$
    Tesla Model Y Uzun Menzil 62.990$ 65.990$ 3000$
    Tesla Model Y Performans 65.990$ 67.990$ 2000$
    Tesla Model 3 54.490$ 57.990$ 2500$
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