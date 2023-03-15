Togg'un diğer modellerinin isimleri açıklandı

Togg’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre model ismindeki “T” harfi, Türkiye ve Togg isimlerinin baş harfini temsil ediyor. T’nin devamındaki “10” ise otomobilin C segment olduğunu ifade ediyor. B segment modellerde “8” sayısı kullanılacak. SUV modellerin isimlerinde X harfi, sedan modellerde S harfi, Cross Coupe modeller CX harfleri ve MPV modeller V harfi kullanılacak.
Togg modellerinin isimleri neler?
- C segment SUV modelinin adı T10X olarak açıklandı.
- 2025 yılının ilk yarısında satışa sunacağı C segment sedan modelinin ismi T10S olarak isimlendirilecek.
- 2025’da yola çıkacak X Coupe versiyonun ismi ise T10CX olacak.
- İlerleyen yıllarda karşımıza çıkacak B segment SUV modelinin adı T8X, C segment MPV modeli ise T10V olarak isimlendirilecek.
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
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