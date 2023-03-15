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    Togg'un diğer modellerinin isimleri açıklandı

    Togg'un ilk versiyonu olan T10X'in ardından çıkacak yeni modellerin isimleri açıklandı. İsimlendirmenin neye göre yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Togg modellerinin isimleri neler?
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    Togg'un diğer modellerinin isimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobilin C SUV versiyonunun model ismi ve fiyatı dün açıklanmıştı. Bugün diğer Togg modellerinin isimleri açıklandı. Ayrıca C SUV modeline neden T10X adı verildiği belirtildi.

    Togg’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre model ismindeki “T” harfi, Türkiye ve Togg isimlerinin baş harfini temsil ediyor. T’nin devamındaki “10” ise otomobilin C segment olduğunu ifade ediyor. B segment modellerde “8” sayısı kullanılacak. SUV modellerin isimlerinde X harfi, sedan modellerde S harfi, Cross Coupe modeller CX harfleri ve MPV modeller V harfi kullanılacak.

    Togg'un diğer modellerinin isimleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    Togg modellerinin isimleri neler?

    • C segment SUV modelinin adı T10X olarak açıklandı.
    • 2025 yılının ilk yarısında satışa sunacağı C segment sedan modelinin ismi T10S olarak isimlendirilecek.
    • 2025’da yola çıkacak X Coupe versiyonun ismi ise T10CX olacak.
    • İlerleyen yıllarda karşımıza çıkacak B segment SUV modelinin adı T8X, C segment MPV modeli ise T10V olarak isimlendirilecek.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 17 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 18 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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