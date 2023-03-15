Togg'un diğer modellerinin isimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Yerli otomobilin C SUV versiyonunun model ismi ve fiyatı dün açıklanmıştı. Bugün diğer Togg modellerinin isimleri açıklandı. Ayrıca C SUV modeline neden T10X adı verildiği belirtildi.

Togg T10X fiyat listesi açıklandı! İşte yerli otomobil fiyatı 1 gün önce eklendi

Togg’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre model ismindeki “T” harfi, Türkiye ve Togg isimlerinin baş harfini temsil ediyor. T’nin devamındaki “10” ise otomobilin C segment olduğunu ifade ediyor. B segment modellerde “8” sayısı kullanılacak. SUV modellerin isimlerinde X harfi, sedan modellerde S harfi, Cross Coupe modeller CX harfleri ve MPV modeller V harfi kullanılacak.

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Togg modellerinin isimleri neler?

C segment SUV modelinin adı T10X olarak açıklandı.

olarak açıklandı. 2025 yılının ilk yarısında satışa sunacağı C segment sedan modelinin ismi T10S olarak isimlendirilecek.

olarak isimlendirilecek. 2025’da yola çıkacak X Coupe versiyonun ismi ise T10CX olacak.

olacak. İlerleyen yıllarda karşımıza çıkacak B segment SUV modelinin adı T8X, C segment MPV modeli ise T10V olarak isimlendirilecek.

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