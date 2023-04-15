Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Kura sonucu dağıtımlarına başlanan Togg T10X ile ilgili ilk kaza haberi Ankara'dan geldi. Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde gerçekleşen kazada, Fiat marka bir otomobil Togg'a arkadan çarptı.

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Togg'a arkadan çarptı

Fiat Palio model otomobilin Togg'a arkadan çarpması sonucu, Togg'un bagaj ve tamponunda hasar meydana geldi. Kaza görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Togg'un web sitesinde paylaşılan bilgilere göre Ankara'nın Söğütözü ve Etimesgut ilçelerinde servis noktaları bulunuyor. Ayrıca daha önce Togg tarafından yapılan açıklamada, "Togg servis temas noktalarımızın yanısıra dünyanın en büyük marka bağımsız araç servis ağlarından BoschCarService ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile kullanıcılarımıza daha yaygın, hızlı ve verimli bir servis deneyimi sunacağız." ifadelerine yer verilmişti.

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