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    Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! İşte görüntüler

    Yollara çıkmaya başlayan Togg T10X ile ilgili ilk kaza haberi başkent Ankara'dan geldi. Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, Fiat marka bir otomobil Togg'a arkadan çarptı.
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    togg kaza görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Kura sonucu dağıtımlarına başlanan Togg T10X ile ilgili ilk kaza haberi Ankara'dan geldi. Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde gerçekleşen kazada, Fiat marka bir otomobil Togg'a arkadan çarptı.

    Togg'a arkadan çarptı

    Fiat Palio model otomobilin Togg'a arkadan çarpması sonucu, Togg'un bagaj ve tamponunda hasar meydana geldi. Kaza görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

    togg t10x trafik kazası Tam Boyutta Gör
    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kişi, Togg'un yedek parçasının nereden temin edilebileceğini merak ediyor.

    Togg'un web sitesinde paylaşılan bilgilere göre Ankara'nın Söğütözü ve Etimesgut ilçelerinde servis noktaları bulunuyor. Ayrıca daha önce Togg tarafından yapılan açıklamada, "Togg servis temas noktalarımızın yanısıra dünyanın en büyük marka bağımsız araç servis ağlarından BoschCarService ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile kullanıcılarımıza daha yaygın, hızlı ve verimli bir servis deneyimi sunacağız." ifadelerine yer verilmişti.

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