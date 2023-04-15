Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! İşte görüntüler

Togg'a arkadan çarptı
Fiat Palio model otomobilin Togg'a arkadan çarpması sonucu, Togg'un bagaj ve tamponunda hasar meydana geldi. Kaza görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.
Togg'un web sitesinde paylaşılan bilgilere göre Ankara'nın Söğütözü ve Etimesgut ilçelerinde servis noktaları bulunuyor. Ayrıca daha önce Togg tarafından yapılan açıklamada, "Togg servis temas noktalarımızın yanısıra dünyanın en büyük marka bağımsız araç servis ağlarından BoschCarService ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile kullanıcılarımıza daha yaygın, hızlı ve verimli bir servis deneyimi sunacağız." ifadelerine yer verilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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