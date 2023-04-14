Resmi Gazete'de yayınlandı: Bayramda köprü ve otobanlar ücretsiz olacak mı?

Her zaman olduğu gibi bayramda hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bazı köprü ve otobanlar 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nda kamuya ait otoyol ve köprüler ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler dışındaki otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otobanlar bayramda da ücretli

Ülkemizdeki yap-işlet-devret projelerini Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu (3. boğaz köprüsü dahil), Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otobanı (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara-Çanakkale Kesimi olarak örneklendirebiliriz. Bu köprü ve otoyollar bayramda da ücretli olarak kullanılmaya devam edecek.

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Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz

Bayram boyunca köprü ve otobanlar dışında İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

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Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?