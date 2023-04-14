Resmi Gazete'de yayınlandı: Bayramda köprü ve otobanlar ücretsiz olacak mı?

- Ramazan Bayramı'nda kamuya ait otoyol ve köprüler ücretsiz olacak
- Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otobanlar bayramda da ücretli
- Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz
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Ramazan Bayramı'nda kamuya ait otoyol ve köprüler ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler dışındaki otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otobanlar bayramda da ücretli
Ülkemizdeki yap-işlet-devret projelerini Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu (3. boğaz köprüsü dahil), Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otobanı (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara-Çanakkale Kesimi olarak örneklendirebiliriz. Bu köprü ve otoyollar bayramda da ücretli olarak kullanılmaya devam edecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz
Bayram boyunca köprü ve otobanlar dışında İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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