Togg C-SUV'un özel serisi için ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta başlıyor

- Özel Serinin teslimat sıralamasını da belirleyecek
- NFT numaraları araçlara işlenecek
- En nadirler küçük numaralı NFT’ler
- Sadece bir NFT için teklif verilebilecek
- 100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonunun sanatçı bilgileri ve özellikleri
- Yorumlar
Togg’un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden yenilikçi biçimde tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat’ta başlayacak ve 15 Şubat’a kadar sürecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.
Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki ‘hemen satın al’ seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler. NFT satın alan kullanıcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.
Özel Serinin teslimat sıralamasını da belirleyecek
NFT numaraları araçlara işlenecek
Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği Akıllı Cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacaklar. Örneğin 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak “100. Yıl Özel Seri” amblemi işlenmiş şekilde üretilecek.
Kullanıcılar şehir plaka numaralarından, tuttukları takımın kuruluş tarihine, doğum günlerine kadar pek çok sembolik sayıdan oluşan NFT’ler arasından tercihte bulunarak sipariş hakkı ve sıralamasını belirleyebilecekler.
Koleksiyon değeri olan arkadan itişli 160 kW / 218 bg ve 510 km (WLTP) menzile sahip “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazlar lansmana özel Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.
En nadirler küçük numaralı NFT’ler
Nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenen NFT’ler, “100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları” daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT’lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak.
Buna göre
- 1000-2023 arası normal NFT’ler 10 Avax
- 250-999 arası nadir NFT’ler 15 Avax
- 101-250 arası çok nadir NFT’ler 20 Avax
- 01-100 arası en nadir NFT’ler 30 Avax’tan
başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.
Sadece bir NFT için teklif verilebilecek
NFT’ler açık artıma tamamlandıktan sonra akıllı cihazın ön sipariş dönemine kadar el değiştirebilecek. NFT’ler ile sunulan hakkı, Togg tarafından açıklanacak tarihlerde ön siparişe dönüştüren kullanıcıların NFT’leri Togg akıllı cihazın cüzdanına aktarılıp akıllı cihazın ayrılamaz bir parçası haline gelecektir ve bundan sonra el değiştirilemez durumda olacaktır. Ön siparişi oluşturulduktan sonra Togg akıllı cihazına işlenecek NFT, aynı zamanda özel seriyi teyit eden bir dijital sertifika görevi üstlenecek.
100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonunun sanatçı bilgileri ve özellikleri
Tohum koleksiyonunda Togg’un USECASEMobility® konseptinde yer alan kavramlar, Miras koleksiyonunda Türk mimarisi görselleri, Ufuk koleksiyonunda fütürüstik şehir görüntüleri ve makineler, Spektrum1’de Türkiye’nin 81 ilinden toplanan şehir görüntüleri, Spektrum2’de Türkiye’nin doğal, tarihi ve turistik görüntüleri, sanatçının el ve dijital eskizleri ile yapay zekâ algoritması harmanıyla ortaya çıkan her biri birbirinden eşsiz parçalardan oluşuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?