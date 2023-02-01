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    Togg C-SUV'un özel serisi için ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta başlıyor

    NFT satın alanlar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen ve 2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilecek 2023 adet Togg C-SUV için ön siparişe katılma hakkı kazanacak.
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    Togg'un NFT koleksiyonu için açık artırma süreci yakında başlıyor Tam Boyutta Gör
    Togg, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

    Togg’un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden yenilikçi biçimde tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat’ta başlayacak ve 15 Şubat’a kadar sürecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.

    Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki ‘hemen satın al’ seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler. NFT satın alan kullanıcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak. 

    Özel Serinin teslimat sıralamasını da belirleyecek

    Togg'un NFT koleksiyonu için açık artırma süreci yakında başlıyor Tam Boyutta Gör
    Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1’den 2023’e kadar numaralanmış olan NFT’ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak. 

    NFT numaraları araçlara işlenecek 

    Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği Akıllı Cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacaklar. Örneğin 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak “100. Yıl Özel Seri” amblemi işlenmiş şekilde üretilecek.

    Kullanıcılar şehir plaka numaralarından, tuttukları takımın kuruluş tarihine, doğum günlerine kadar pek çok sembolik sayıdan oluşan NFT’ler arasından tercihte bulunarak sipariş hakkı ve sıralamasını belirleyebilecekler. 

    Koleksiyon değeri olan arkadan itişli 160 kW / 218 bg ve 510 km (WLTP) menzile sahip “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazlar lansmana özel Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.

    En nadirler küçük numaralı NFT’ler

    Togg'un NFT koleksiyonu için açık artırma süreci yakında başlıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel’in tasarladığı NFT’lerin müzikli olanlarında Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal’ın yapay zeka desteğiyle bestelediği sesler kullanıldı. 

    Nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenen NFT’ler, “100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları” daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT’lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak. 

    Buna göre 

    •  1000-2023 arası normal NFT’ler                       10 Avax
    •  250-999 arası nadir NFT’ler                              15 Avax
    •  101-250 arası çok nadir NFT’ler                        20 Avax
    •  01-100 arası en nadir NFT’ler                           30 Avax’tan 

    başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak. 

    Sadece bir NFT için teklif verilebilecek 

    Togg'un NFT koleksiyonu için açık artırma süreci yakında başlıyor Tam Boyutta Gör
    Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT’ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacaktır. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT’ye sahip olabilecektir.  Satın alınan NFT’nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.  

    NFT’ler açık artıma tamamlandıktan sonra akıllı cihazın ön sipariş dönemine kadar el değiştirebilecek. NFT’ler ile sunulan hakkı, Togg tarafından açıklanacak tarihlerde ön siparişe dönüştüren kullanıcıların NFT’leri Togg akıllı cihazın cüzdanına aktarılıp akıllı cihazın ayrılamaz bir parçası haline gelecektir ve bundan sonra el değiştirilemez durumda olacaktır. Ön siparişi oluşturulduktan sonra Togg akıllı cihazına işlenecek NFT, aynı zamanda özel seriyi teyit eden bir dijital sertifika görevi üstlenecek.  

    100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonunun sanatçı bilgileri ve özellikleri

    Togg'un NFT koleksiyonu için açık artırma süreci yakında başlıyor Tam Boyutta Gör
    Görsel sanat çalışmaları Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel, ses çalışmaları Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından hazırlanan NFT serisi beş alt koleksiyondan oluşuyor. ‘Tohum’, ‘Miras’, ‘Ufuk’, ‘Spektrum1’ ve ‘Spektrum2’ isimlerini taşıyan her bir koleksiyonda sadece bir adet en nadir NFT bulunuyor.

    Tohum koleksiyonunda Togg’un USECASEMobility® konseptinde yer alan kavramlar, Miras koleksiyonunda Türk mimarisi görselleri, Ufuk koleksiyonunda fütürüstik şehir görüntüleri ve makineler, Spektrum1’de Türkiye’nin 81 ilinden toplanan şehir görüntüleri, Spektrum2’de Türkiye’nin doğal, tarihi ve turistik görüntüleri, sanatçının el ve dijital eskizleri ile yapay zekâ algoritması harmanıyla ortaya çıkan her biri birbirinden eşsiz parçalardan oluşuyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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