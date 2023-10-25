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    Anlık Bildirim

    Togg'un Trumore uygulaması 29 Ekim'de ücretsiz şarj veriyor!

    Yerli otomobil Togg'un mobil uygulaması Trumore, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel fırsat sunuyor. Trumore uygulamasını kullananlara özel 29 Ekim boyunca ücretsiz şarj hakkı sunulacak.

    Togg'un Trumore uygulaması 29 Ekim'de ücretsiz şarj veriyor! Tam Boyutta Gör

    Yerli otomobil Togg'un kullanıcı deneyimini artırmak için sunduğu mobil uygulaması Trumore, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel fırsat sunuyor. Trumore uygulamasını kullananlara özel 29 Ekim boyunca ücretsiz şarj hakkı sunulacak.

    Trumore uygulaması neler sunuyor?

    Trumore uygulaması ile Togg sahibi olmayan kişiler de uygulamadaki pek çok özellikten yararlanabiliyor. Dijital NFT’ler, FinTek çözümleri, yapay zeka teknolojileri, konum bazlı akıllı hizmetler, oyunlar ve eğlence içerikleri uygulamanın özelliklerinden bazıları. Uygulamadaki özellikler Trumore, Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more başlıkları altında sıralanıyor.

    Trumore mobil uygulamasına; App Store, Google Play Store ve Huawei App Gallery’de ücretsiz olarak erişilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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