Togg'un Trumore uygulaması 29 Ekim'de ücretsiz şarj veriyor!

Yerli otomobil Togg'un kullanıcı deneyimini artırmak için sunduğu mobil uygulaması Trumore, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel fırsat sunuyor. Trumore uygulamasını kullananlara özel 29 Ekim boyunca ücretsiz şarj hakkı sunulacak.
Trumore uygulaması neler sunuyor?
Trumore uygulaması ile Togg sahibi olmayan kişiler de uygulamadaki pek çok özellikten yararlanabiliyor. Dijital NFT’ler, FinTek çözümleri, yapay zeka teknolojileri, konum bazlı akıllı hizmetler, oyunlar ve eğlence içerikleri uygulamanın özelliklerinden bazıları. Uygulamadaki özellikler Trumore, Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more başlıkları altında sıralanıyor.
Trumore mobil uygulamasına; App Store, Google Play Store ve Huawei App Gallery’de ücretsiz olarak erişilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.