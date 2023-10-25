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Yerli otomobil Togg'un kullanıcı deneyimini artırmak için sunduğu mobil uygulaması Trumore, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel fırsat sunuyor. Trumore uygulamasını kullananlara özel 29 Ekim boyunca ücretsiz şarj hakkı sunulacak.

Togg’un mobil uygulaması Trumore yayınlandı 9 ay önce eklendi

Trumore uygulaması neler sunuyor?

Trumore uygulaması ile Togg sahibi olmayan kişiler de uygulamadaki pek çok özellikten yararlanabiliyor. Dijital NFT’ler, FinTek çözümleri, yapay zeka teknolojileri, konum bazlı akıllı hizmetler, oyunlar ve eğlence içerikleri uygulamanın özelliklerinden bazıları. Uygulamadaki özellikler Trumore, Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more başlıkları altında sıralanıyor.

Trumore mobil uygulamasına; App Store, Google Play Store ve Huawei App Gallery’de ücretsiz olarak erişilebiliyor.

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Togg'un Trumore uygulaması 29 Ekim'de ücretsiz şarj veriyor!