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Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta başlattığımız Top Gun Maverick filminin ön gösterim davetiyesi için yaptığımız çekiliş sonuçlandı.

Top Gun Maverick için 10 adet çift kişilik ön gösterim hediyesi 1 gün önce eklendi

Kazanan üyelerimizin hepsine Forum üzerinden özel bir mesaj gönderdik. İsminiz listede varsa mesaj kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Eğer kazananlardansanız size gönderdiğimiz mesaja yanıt verip isim ve soyisminizi paylaşmayı unutmayın. Kazananlardan bugün 23:59'a kadar dönmeyen olursa hakkınız yedek listesindeki isimlere geçecek.

Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

Ön gösterim 25 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30’da Torun Center Cinetech’te gerçekleşecek. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tom Cruise’un başrolünde olduğu Joseph Kosinski’nin yönettiği, senaristliğini ise Ehren Kruger, Eric Warren Singer ve Christopher McQuarrie’nin yaptığı Top Gun Maverick, 1986 yılında çıkış yapan Top Gun isimli filmin devamı niteliğinde.

Kazananlar

ulvi tek Ohol Oula keremec SillySam Kseo SkyTech74 MICHAELSCHUMACHER Focke-Wulf BarbaraPalvin Soul_Fly_55

Yedek

Stellarvore HawK95 7nbitirdin rakanishu B-veritas OzcanagorN bahtiyaraziz meteor68 kaansevgili Eyupdmrc1

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Top Gun Maverick ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları