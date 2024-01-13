Tom Cruise'lu Top Gun 3 yolda

Tom Cruise'un gelecek projeleri
İçeriden gelen bilgilere göre, Tom Cruise'a ek olarak Miles Teller ve Glen Powell'ın da projeye dahil olacağı, Jerry Bruckheimer ve David Ellison'ın yapımcı olarak yer alacağı ve Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunu tekrar alacağı belirtiliyor. Top Gun: Maverick, Tom Cruise'un kariyerindeki en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu ve 1.49 milyar dolar kazandırdı. Aksiyon filmi, Amerikan Sinema Akademisi Ödülleri'nde "En İyi Film" dahil olmak üzere altı dalda adaylık elde etti ve "En İyi Ses" kategorisinde Oscar kazandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.