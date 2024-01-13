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    Tom Cruise'lu Top Gun 3 yolda

    Paramount Pictures, Joseph Kosinski'nin yönettiği aksiyon filmi Top Gun: Maverick'in devamı için senaryo yazım sürecine başladı.                                 
    Tom Cruise'lu Top Gun 3 yolda Tam Boyutta Gör
    2022'nin hit filmi Top Gun: Maverick, Tom Cruise'un başrolünde olduğu devam filmi ile geri dönüyor. Kaynaklara göre, "Top Gun 3" için Paramount stüdyosunda aktif olarak senaryo çalışmalarına başlandı ve "Top Gun: Maverick"in senaryo yazarı olan Ehren Kruger, taslak üzerinde çalışıyor.

    Tom Cruise'un gelecek projeleri

    İçeriden gelen bilgilere göre, Tom Cruise'a ek olarak Miles Teller ve Glen Powell'ın da projeye dahil olacağı, Jerry Bruckheimer ve David Ellison'ın yapımcı olarak yer alacağı ve Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunu tekrar alacağı belirtiliyor. Top Gun: Maverick, Tom Cruise'un kariyerindeki en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu ve 1.49 milyar dolar kazandırdı. Aksiyon filmi, Amerikan Sinema Akademisi Ödülleri'nde "En İyi Film" dahil olmak üzere altı dalda adaylık elde etti ve "En İyi Ses" kategorisinde Oscar kazandı.

    Tom Cruise'lu Top Gun 3 yolda Tam Boyutta Gör
    Hatırlatmak gerekirse, Tom Cruise, birkaç gün önce Warner Bros. ile anlaşma imzaladı ve stüdyonun orijinal projelerin yanı sıra mevcut franchise'ların geliştirilmesine katkıda bulunacak. Ünlü aktör Paramount'un Mission: Impossible 8 filminin çekimleriyle meşgul.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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