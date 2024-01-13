Tom Cruise'lu Top Gun 3 yolda

Tam Boyutta Gör 2022'nin hit filmi Top Gun: Maverick, Tom Cruise'un başrolünde olduğu devam filmi ile geri dönüyor. Kaynaklara göre, "Top Gun 3" için Paramount stüdyosunda aktif olarak senaryo çalışmalarına başlandı ve "Top Gun: Maverick"in senaryo yazarı olan Ehren Kruger, taslak üzerinde çalışıyor.

Tom Cruise Warner Bros. Discovery'ye geçiyor 3 gün önce eklendi

Tom Cruise'un gelecek projeleri

İçeriden gelen bilgilere göre, Tom Cruise'a ek olarak Miles Teller ve Glen Powell'ın da projeye dahil olacağı, Jerry Bruckheimer ve David Ellison'ın yapımcı olarak yer alacağı ve Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunu tekrar alacağı belirtiliyor. Top Gun: Maverick, Tom Cruise'un kariyerindeki en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu ve 1.49 milyar dolar kazandırdı. Aksiyon filmi, Amerikan Sinema Akademisi Ödülleri'nde "En İyi Film" dahil olmak üzere altı dalda adaylık elde etti ve "En İyi Ses" kategorisinde Oscar kazandı.

Tam Boyutta Gör Hatırlatmak gerekirse, Tom Cruise, birkaç gün önce Warner Bros. ile anlaşma imzaladı ve stüdyonun orijinal projelerin yanı sıra mevcut franchise'ların geliştirilmesine katkıda bulunacak. Ünlü aktör Paramount'un Mission: Impossible 8 filminin çekimleriyle meşgul.

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