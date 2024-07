Büyük bütçeli F1 filminden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl vizyona girecek en dikkat çekici filmlerden biri de F1 olacak. Büyük başarı yakalayan Top Gun: Maverick'in yönetmeni olan Joseph Kosinski'nin çektiği filmin, 2025'te gişeye damga vuracak filmlerden biri olması bekleniyor. En azından filmin yapımcısı olan Apple'ın beklentisi bu yönde. Nitekim stüdyo bu filme 300 milyon dolar gibi inanılmaz bir prodüksiyon bütçesi vererek bu projeye ne kadar güvendiğini gösterdi.

Gerek yönetmeni, gerek bütçesiyle dikkat çeken F1'in başrollerinde yıldız oyuncu Brad Pitt ve genç oyuncu Damson Idris (Snowfall) yer alıyor.

Film, adından da anlaşılacağı üzere son yıllarda daha da popüler hâle gelen Formula 1'e odaklanıyor. Filmde Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

F1, 27 Haziran 2025'te Vizyona Girecek

Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor. Öte yandan başta Lewis Hamilton olmak üzere bazı F1 pilotları da filmde boy gösterecek.

Need for Speed ve Gran Turismo gibi yarış dünyasında geçen filmler gişede hayal kırıklığı yaratmış olsa da F1'in bu filmlerin başaramadığını başaracağına inanılıyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri, işin başında Joseph Kosinski'nin olması. Top Gun: Maverick'te gerçek savaş uçaklarıyla inanılmaz sahneler çeken Kosinski'nin şimdi aynısını yarış araçlarıyla yaptığı söyleniyor. Öte yandan Drive to Survive belgeseli yayınlandıktan sonra çok daha popüler hâle gelen F1'in izleyici nezdinde Gran Turismo ya da Need for Speed'den daha fazla karşılığı olduğu düşünülüyor. Son olarak da Brad Pitt'in varlığının F1'i bir gişe canavarına dönüştürmeye yardımcı olacağı umuluyor.

