Büyük bütçeli F1 filminden ilk fragman yayınlandı

Gerek yönetmeni, gerek bütçesiyle dikkat çeken F1'in başrollerinde yıldız oyuncu Brad Pitt ve genç oyuncu Damson Idris (Snowfall) yer alıyor.
Film, adından da anlaşılacağı üzere son yıllarda daha da popüler hâle gelen Formula 1'e odaklanıyor. Filmde Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran F1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.
F1, 27 Haziran 2025'te Vizyona Girecek
Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve Damson Idris'e Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies gibi isimler eşlik ediyor. Öte yandan başta Lewis Hamilton olmak üzere bazı F1 pilotları da filmde boy gösterecek.
Need for Speed ve Gran Turismo gibi yarış dünyasında geçen filmler gişede hayal kırıklığı yaratmış olsa da F1'in bu filmlerin başaramadığını başaracağına inanılıyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri, işin başında Joseph Kosinski'nin olması. Top Gun: Maverick'te gerçek savaş uçaklarıyla inanılmaz sahneler çeken Kosinski'nin şimdi aynısını yarış araçlarıyla yaptığı söyleniyor. Öte yandan Drive to Survive belgeseli yayınlandıktan sonra çok daha popüler hâle gelen F1'in izleyici nezdinde Gran Turismo ya da Need for Speed'den daha fazla karşılığı olduğu düşünülüyor. Son olarak da Brad Pitt'in varlığının F1'i bir gişe canavarına dönüştürmeye yardımcı olacağı umuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.