Büyük bütçeli UFO filmlerine bir yenisi daha ekleniyor

Bu konuya dair en dikkat çekici projeyi usta yönetmen Steven Spielberg hazırlıyor. Kariyerinin başında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle bu fenomenin kolektif bilinçte yer etmesine katku sunan Spielberg, şimdi de Disclosure adında bir film UFO filmi çekiyor. Ancak hazırlık aşamasındaki tek UFO filmi onunki değil. Ona paralel olarak Joseph Kosinski de kendi UFO filmini hazırlıyor.
Joseph Kosinski'nin UFO Filmi, UFO Gerçeklerini İfşa Etme Çabasına Odaklanacak
Top Gun: Maverick ve Tron: Legacy gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Joseph Kosinski'nin büyük bütçeli bir UFO filmi üzerinde çalıştığı, senaryosu epey beğenilen bu film için dokuz farklı stüdyonun teklif sunduğu belirtiliyor. Bu stüdyolar arasında Apple ve Amazon da bulunuyor. Projenin yapımcılığını Karayip Korsanları serisiyle tanınan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer üstleniyor. Disclosure sürecinde önemli bir rol üstlenen, hatta ABD Kongresi'nde ifade veren eski savaş pilotu David Grusch da projede danışman olarak yer alıyor.
Steven Spielberg'in filmi gibi Joseph Kosinski'nin filmi de disclosure sürecine, yani bu fenomene dair bilgilerin ortaya çıkarılma çabasına odaklanacak. Film, Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetecilerin hikâyesini anlatan 1976 yapımı All the President’s Men'e benzetiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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