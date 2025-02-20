Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Büyük bütçeli UFO filmlerine bir yenisi daha ekleniyor

    Steven Spielberg'den sonra Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) de büyük bütçeli bir UFO filmi hazırlıyor. Kosinski'nin filmi, UFO gerçeklerini gün ışığına çıkarmaya çalışan insanlara odaklanacak.
    UFO filmi Tam Boyutta Gör
    Yıllardır komplo teorilerine konu olan UFO fenomeni, son dönemde çok daha ciddi bir düzlemde ele alınıyor. Artık ana akım medyada da bu konu geniş yer bulurken, özellikle ABD'de resmi kanallar üzerinden bu konuya dair önemli paylaşımlar yapılıyor. "Disclosure" olarak adlandırılan bu kamuoyunu bilgilendirme sürecinin önümüzdeki dönemde daha da artarak devam etmesi bekleniyor. Nitekim bu durum Hollywood'un da radarına girmiş durumda. UFO fenomenine, özellikle de disclosure çalışmalarına odaklanan filmlerin sayısı giderek artıyor.

    Bu konuya dair en dikkat çekici projeyi usta yönetmen Steven Spielberg hazırlıyor. Kariyerinin başında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle bu fenomenin kolektif bilinçte yer etmesine katku sunan Spielberg, şimdi de Disclosure adında bir film UFO filmi çekiyor. Ancak hazırlık aşamasındaki tek UFO filmi onunki değil. Ona paralel olarak Joseph Kosinski de kendi UFO filmini hazırlıyor.

    Joseph Kosinski'nin UFO Filmi, UFO Gerçeklerini İfşa Etme Çabasına Odaklanacak

    Top Gun: Maverick ve Tron: Legacy gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Joseph Kosinski'nin büyük bütçeli bir UFO filmi üzerinde çalıştığı, senaryosu epey beğenilen bu film için dokuz farklı stüdyonun teklif sunduğu belirtiliyor. Bu stüdyolar arasında Apple ve Amazon da bulunuyor. Projenin yapımcılığını Karayip Korsanları serisiyle tanınan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer üstleniyor. Disclosure sürecinde önemli bir rol üstlenen, hatta ABD Kongresi'nde ifade veren eski savaş pilotu David Grusch da projede danışman olarak yer alıyor.

    Steven Spielberg'in filmi gibi Joseph Kosinski'nin filmi de disclosure sürecine, yani bu fenomene dair bilgilerin ortaya çıkarılma çabasına odaklanacak. Film, Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetecilerin hikâyesini anlatan 1976 yapımı All the President’s Men'e benzetiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Akira'dan ilham alan elektrikli motosiklet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    viski donar mı tok ses ne demek ayak alçıdan çıktıktan sonra nasıl yürünür kalorifer ve gaz beynine sıcak su gelmiyor direksiyon sınavına para yatırmadım hakkım yanar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum