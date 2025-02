Büyük bütçeli UFO filmlerine bir yenisi daha ekleniyor

Tam Boyutta Gör Yıllardır komplo teorilerine konu olan UFO fenomeni, son dönemde çok daha ciddi bir düzlemde ele alınıyor. Artık ana akım medyada da bu konu geniş yer bulurken, özellikle ABD'de resmi kanallar üzerinden bu konuya dair önemli paylaşımlar yapılıyor. "Disclosure" olarak adlandırılan bu kamuoyunu bilgilendirme sürecinin önümüzdeki dönemde daha da artarak devam etmesi bekleniyor. Nitekim bu durum Hollywood'un da radarına girmiş durumda. UFO fenomenine, özellikle de disclosure çalışmalarına odaklanan filmlerin sayısı giderek artıyor.

Bu konuya dair en dikkat çekici projeyi usta yönetmen Steven Spielberg hazırlıyor. Kariyerinin başında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle bu fenomenin kolektif bilinçte yer etmesine katku sunan Spielberg, şimdi de Disclosure adında bir film UFO filmi çekiyor. Ancak hazırlık aşamasındaki tek UFO filmi onunki değil. Ona paralel olarak Joseph Kosinski de kendi UFO filmini hazırlıyor.

En iyi uzay filmleri 1 yıl önce eklendi

Joseph Kosinski'nin UFO Filmi, UFO Gerçeklerini İfşa Etme Çabasına Odaklanacak

Top Gun: Maverick ve Tron: Legacy gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Joseph Kosinski'nin büyük bütçeli bir UFO filmi üzerinde çalıştığı, senaryosu epey beğenilen bu film için dokuz farklı stüdyonun teklif sunduğu belirtiliyor. Bu stüdyolar arasında Apple ve Amazon da bulunuyor. Projenin yapımcılığını Karayip Korsanları serisiyle tanınan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer üstleniyor. Disclosure sürecinde önemli bir rol üstlenen, hatta ABD Kongresi'nde ifade veren eski savaş pilotu David Grusch da projede danışman olarak yer alıyor.

Steven Spielberg'in filmi gibi Joseph Kosinski'nin filmi de disclosure sürecine, yani bu fenomene dair bilgilerin ortaya çıkarılma çabasına odaklanacak. Film, Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetecilerin hikâyesini anlatan 1976 yapımı All the President’s Men'e benzetiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.