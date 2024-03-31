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    Anlık Bildirim

    Jerry Bruckheimer, Top Gun 3'ün ne aşamada olduğunu açıkladı

    Top Gun serisinin yapımcısı olan Jerry Bruckheimer, hazırlık aşamasındaki Top Gun 3'ün ne durumda olduğunu paylaştı. Yeni film de Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'ye emanet.
    Top Gun 3 senaryo yazım aşamasında Tam Boyutta Gör
    1980'lerin sembol filmlerinden olan Top Gun'ın yıllar sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, en iyimser beklentilerin bile çok üstüne çıkan bir performans sergiledi. Özellikle ABD'de büyük beğeniyle karşılanan film, dünya genelinde 1.49 milyar dolar hasılat yaparak inanılmaz bir başarıya imza attı.

    Normalde Maverick'in yeni bir seri başlatma gibi bir niyeti yoktu. Ancak böylesine büyük bir başarı gelince, Top Gun 3'ün çekilmesi de kaçınılmaz oldu. Nitekim bir süre önce üçüncü film için hazırlıklara başlandı.  Dün gelen bilgiler gösteriyor ki yeni Top Gun filmi için hazırlıklar gayet iyi gidiyor.

    Top Gun 3 İçin Tom Cruise'un Boşa Çıkması Beklenecek

    Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Top Gun 3'e de değinen ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, Maverick'in yönetmeni olan  Joseph Kosinski'nin şu anda Tom Cruise'u da içerecek "şahane bir hikâye" üzerinde çalışıyor. Kosinski bu hikâyeyi tam olarak şekillendirdikten sonra Cruise'a sunacak ve ünlü oyuncu kabul ettirdiği takdirde filme yeşil ışık yakılacak.

    Ancak Bruckheimer, bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini söylüyor. Tom Cruise'un son derece yoğun bir takvimi olduğuna dikkat çeken Bruckheimer, şu sıralar yeni Görevimiz: Tehlike filminin çekimleriyle meşhul olan Cruise'un daha sonra farklı bir filmde rol alacağını, bu yüzden Top Gun 3'ün ne zaman çekileceğini bilmediğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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