Jerry Bruckheimer, Top Gun 3'ün ne aşamada olduğunu açıkladı

Normalde Maverick'in yeni bir seri başlatma gibi bir niyeti yoktu. Ancak böylesine büyük bir başarı gelince, Top Gun 3'ün çekilmesi de kaçınılmaz oldu. Nitekim bir süre önce üçüncü film için hazırlıklara başlandı. Dün gelen bilgiler gösteriyor ki yeni Top Gun filmi için hazırlıklar gayet iyi gidiyor.
Top Gun 3 İçin Tom Cruise'un Boşa Çıkması Beklenecek
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Top Gun 3'e de değinen ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, Maverick'in yönetmeni olan Joseph Kosinski'nin şu anda Tom Cruise'u da içerecek "şahane bir hikâye" üzerinde çalışıyor. Kosinski bu hikâyeyi tam olarak şekillendirdikten sonra Cruise'a sunacak ve ünlü oyuncu kabul ettirdiği takdirde filme yeşil ışık yakılacak.
Ancak Bruckheimer, bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini söylüyor. Tom Cruise'un son derece yoğun bir takvimi olduğuna dikkat çeken Bruckheimer, şu sıralar yeni Görevimiz: Tehlike filminin çekimleriyle meşhul olan Cruise'un daha sonra farklı bir filmde rol alacağını, bu yüzden Top Gun 3'ün ne zaman çekileceğini bilmediğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...