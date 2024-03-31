Jerry Bruckheimer, Top Gun 3'ün ne aşamada olduğunu açıkladı

Tam Boyutta Gör 1980'lerin sembol filmlerinden olan Top Gun'ın yıllar sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, en iyimser beklentilerin bile çok üstüne çıkan bir performans sergiledi. Özellikle ABD'de büyük beğeniyle karşılanan film, dünya genelinde 1.49 milyar dolar hasılat yaparak inanılmaz bir başarıya imza attı.

Normalde Maverick'in yeni bir seri başlatma gibi bir niyeti yoktu. Ancak böylesine büyük bir başarı gelince, Top Gun 3'ün çekilmesi de kaçınılmaz oldu. Nitekim bir süre önce üçüncü film için hazırlıklara başlandı. Dün gelen bilgiler gösteriyor ki yeni Top Gun filmi için hazırlıklar gayet iyi gidiyor.

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Top Gun 3 İçin Tom Cruise'un Boşa Çıkması Beklenecek

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Top Gun 3'e de değinen ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, Maverick'in yönetmeni olan Joseph Kosinski'nin şu anda Tom Cruise'u da içerecek "şahane bir hikâye" üzerinde çalışıyor. Kosinski bu hikâyeyi tam olarak şekillendirdikten sonra Cruise'a sunacak ve ünlü oyuncu kabul ettirdiği takdirde filme yeşil ışık yakılacak.

Ancak Bruckheimer, bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini söylüyor. Tom Cruise'un son derece yoğun bir takvimi olduğuna dikkat çeken Bruckheimer, şu sıralar yeni Görevimiz: Tehlike filminin çekimleriyle meşhul olan Cruise'un daha sonra farklı bir filmde rol alacağını, bu yüzden Top Gun 3'ün ne zaman çekileceğini bilmediğini söyledi.

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