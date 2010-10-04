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Toshiba, 3D gözlük gerektirmeyen 3D TV'lerini tanıttı

Toshiba, 3D gözlük gerektirmeyen 3D TV'lerini tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Toshiba, 3D gözlük gerektirmeyen 3D TV'lerini tanıttı
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Dünyanın en önemli elektronik üreticilerinden Toshiba, 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıran 2 yeni 3D TV'sini tanıttı.

Toshiba'nın 12 inç ve 20 inç boyutlarda hazırladığı 2 televizyon 12GL1 ve 20GL1 kod adıyla üretiliyor. Toshiba'nın 12GL1 kod adıyla üreteceği 12 inç'lik TV, kullanıcılara 466×350 çözünürlük, 500:1 kontrast oranı, dijital TV tuner, 1080/60p ve 1080/24p destekli HDMI çıkışı, ethernet girişi, USB girişi ve SD kart girişi gibi özellikler sunuyor.

Toshiba'nın tanıttığı bir diğer 3D TV olan 20 inç boyutundaki 20GL1'de ise 1280x720 çözünürlük, 550:1 kontrast oranı, Toshiba CELL Regza teknolojisi, 1080/60p ve 1080/24p destekli HDMI çıkışı, 2 adet dijital TV tuner, ethernet girişi, usb girişi gibi özelliklere yer verilmiş.

Toshiba'nın tanıtımını yaptığı 12 ve 20 inç'lik 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıran TV'ler Japonya'da Aralık ayından itibaren 1441$ ve 2882$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Toshiba, 3D gözlük gerektirmeyen 3D TV'lerini tanıttı
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mercandedem 9 yıl
tv toshıbamı gerısı onemlı degıl ben kalıteyı bunda buldum
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DH Misafiri 9 yıl
Burada asıl mesele bu teknolojinin sadece teoriden ibaret olmayıp hayata geçirilerek ortaya gerçek bi ürün konulması meselesidir. Buna benzer bi olayı da SONY'de görmüştük 11" ekran OLED Tv.yi üretip mağzalarının vitrininde sergilemişti fiyatı da $14.000 idi.
Bildiğim kadarıyla bu 3D tv.nin lcd panelini SHARP geliştirip üretimini yapıyor, hatırlarsanız şu anki kullandığımız LCD Televizyonu da ilk geliştirip üreten firma da SHARP idi ve şu anda ulaştığı kullanım alanı ve yaygınlığını hepimiz biliyoruz. Bu yeni, gözlük gerektirmeyen 3D Tv.lerin ilerinde bizim şimdi kullandığımız LCD Tv.lerin yerini alacağı aşikardır.
Eğer başınızı kaldırıp biraz ileriye bakacak olursanız bunun çok ümit verici bi gelişme olduğunu anlarsınız. :)
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Umitakbal 9 yıl
İyi bu teknoloji geliştirilecek,ekranı büyütüp ticari hale getirecekler en az 3 yıl ,daha adam gibi oled ler bile çıkmadı ilk oled prototipi çıkalı 2-3 sene olmasına rağmen..
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DruMerZeuS 9 yıl
gözlük olmadan 3d izleyebilme ciddi bir gelişme , bu ürünlerde ciddi firmalarda vs kullanmak için (kısace gösteriş ve firmanın kendini daha rahat pazarlayabilmesi için) üretilmiş ürünler kısa süre sonra ekran boyutları genişler, pc lere için hazırlanır. Bikaç laptop markası gözlük kullanımı gerektiren 3d ekranlı laptop üretmişti en son da da laptoplarda sık sık kullanılmaya başlanınca yeni teknoloji kendini ortaya sürer aynı led tvlerin çıkmasından sonra 3d ekranların çıkması iki gün sonra let out 3d in olcak ztn :))
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Batuist 9 yıl
neden önce 3D destekli monitör yapmamışlar?? daha fazla 3d içerik potansiyeli yokmu PClerde??
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jonywayt 9 yıl
teknolojiden sanırım . çunku pc de 3d gozlukle 10 sene once oyun oynamıstım. :D
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stekk 9 yıl
o ekran büyük değil mi biraz :)
3D gözlüksüz 3D TV değil,, ekransız TV yapmış bunlar :D
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mimleon 9 yıl
bir çok arkadaş,
samsung C750 serisine bir sürü eleştiri getirmişti,
bu "gözlüksüz 3D tv" yi bekleyeceklerdi.

iyi olmuş,
sonunda gözlüksüz 3D çıktı.
hayırlı olsun onlara,
iyi seyirler.

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Rock_Rage 9 yıl
Yavastan ekran boyutuda buyuturler bide ordan para kırarlar kim alcaksa artık 12" ekranı hersey para olmus rabbim su dunyada :)
SAYGILARLA
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