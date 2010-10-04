Toshiba, 3D gözlük gerektirmeyen 3D TV'lerini tanıttı.

Dünyanın en önemli elektronik üreticilerinden Toshiba, 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıran 2 yeni 3D TV'sini tanıttı.

Toshiba'nın 12 inç ve 20 inç boyutlarda hazırladığı 2 televizyon 12GL1 ve 20GL1 kod adıyla üretiliyor. Toshiba'nın 12GL1 kod adıyla üreteceği 12 inç'lik TV, kullanıcılara 466×350 çözünürlük, 500:1 kontrast oranı, dijital TV tuner, 1080/60p ve 1080/24p destekli HDMI çıkışı, ethernet girişi, USB girişi ve SD kart girişi gibi özellikler sunuyor.

Toshiba'nın tanıttığı bir diğer 3D TV olan 20 inç boyutundaki 20GL1'de ise 1280x720 çözünürlük, 550:1 kontrast oranı, Toshiba CELL Regza teknolojisi, 1080/60p ve 1080/24p destekli HDMI çıkışı, 2 adet dijital TV tuner, ethernet girişi, usb girişi gibi özelliklere yer verilmiş.

Toshiba'nın tanıtımını yaptığı 12 ve 20 inç'lik 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıran TV'ler Japonya'da Aralık ayından itibaren 1441$ ve 2882$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.