Toshiba, 3D gözlük gerektirmeyen 3D TV'lerini tanıttı.

Dünyanın en önemli elektronik üreticilerinden Toshiba, 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıran 2 yeni 3D TV'sini tanıttı.
Toshiba'nın 12 inç ve 20 inç boyutlarda hazırladığı 2 televizyon 12GL1 ve 20GL1 kod adıyla üretiliyor. Toshiba'nın 12GL1 kod adıyla üreteceği 12 inç'lik TV, kullanıcılara 466×350 çözünürlük, 500:1 kontrast oranı, dijital TV tuner, 1080/60p ve 1080/24p destekli HDMI çıkışı, ethernet girişi, USB girişi ve SD kart girişi gibi özellikler sunuyor.
Toshiba'nın tanıttığı bir diğer 3D TV olan 20 inç boyutundaki 20GL1'de ise 1280x720 çözünürlük, 550:1 kontrast oranı, Toshiba CELL Regza teknolojisi, 1080/60p ve 1080/24p destekli HDMI çıkışı, 2 adet dijital TV tuner, ethernet girişi, usb girişi gibi özelliklere yer verilmiş.
Toshiba'nın tanıtımını yaptığı 12 ve 20 inç'lik 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıran TV'ler Japonya'da Aralık ayından itibaren 1441$ ve 2882$'lık fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.
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Bildiğim kadarıyla bu 3D tv.nin lcd panelini SHARP geliştirip üretimini yapıyor, hatırlarsanız şu anki kullandığımız LCD Televizyonu da ilk geliştirip üreten firma da SHARP idi ve şu anda ulaştığı kullanım alanı ve yaygınlığını hepimiz biliyoruz. Bu yeni, gözlük gerektirmeyen 3D Tv.lerin ilerinde bizim şimdi kullandığımız LCD Tv.lerin yerini alacağı aşikardır.
Eğer başınızı kaldırıp biraz ileriye bakacak olursanız bunun çok ümit verici bi gelişme olduğunu anlarsınız. :)
3D gözlüksüz 3D TV değil,, ekransız TV yapmış bunlar :D
samsung C750 serisine bir sürü eleştiri getirmişti,
bu "gözlüksüz 3D tv" yi bekleyeceklerdi.
iyi olmuş,
sonunda gözlüksüz 3D çıktı.
hayırlı olsun onlara,
iyi seyirler.
SAYGILARLA