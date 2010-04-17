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Toshiba yeni kamerası Camileo SX900'ü satışa sunuyor.

Toshiba, yeni kamerası Camileo SX900'ü satışa sunuyor.
9 yıl
11,9b
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5
Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Toshiba yeni kamerası Camileo SX900'ü satışa sunuyor.
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Toshiba, Camileo serisi video kameralarına bir yenisini daha ekledi. Toshiba'nın Camileo SX900 olarak adlandırdığı video kamera 1080p yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve 30FPS oranında video kaydı yapabiliyor. Kullanıcılara 9x optik yakınlaştırma ve 12x dijital yaklaştırma özellikleri sunan SX900, HDMI çıkışına sahip. HDMI çıkışı sayesinde HDTV'lere kolaylıkla bağlanan SX900 ile çekilen videolar TV ekranında görüntülenebiliyor. Dahili hazfızası 118MB olarak belirlenen kamera, SD / SDHC / SDXC girişi sayesinde 64GB'ye kapasiteye varan depolama imkanına sahip. 2.7 boyutlu LCD ekranı bulunan video kamerada 14MP CMOS sensör kullanılmış.

Toshiba'nın Camileo serisine dahil ettiği SX900'ün Temmuz ayı içinde piyasaya sunulacağı ve fiyatının 387$ olacağı açıklandı

Toshiba yeni kamerası Camileo SX900'ü satışa sunuyor.
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Toshiba yeni kamerası Camileo SX900'ü satışa sunuyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Önce Enterpolasyon nedir onu bir açıklamak gerekiyor...
Enterpolasyon:Elde bulunan veri üzerinde yapilan işlemler sonucu,elde olmayan verilerin üretilmesi işlemidir.Bir başka deyişle;Gerçekde olmayan pixel'i yazılım veya bir başka yol ile varmış gibi gösterme işlemidir
Toshiba yarı iletken üreticiliğin'de bile oldukça kötü bir haldedir.[Transistor,entegre,chip v.b gibi].Dizüstü bilgisayarda'da durumu aynıdır.Yüksek fiyatlı ürün,yüksek fiyatlı yedek parça satışı.1970'lerde 2N 3055 transistorler var idi.Hala kendilerini o yıllarda sanıyorlar.O zaman'da berbatdılar,şimdide aynılar.
Optik işi ayrı bir konudur.Kamera alırken hangi firmanın lens üretebildiğini bilip öyle almak lazım.Birkaç örnek vermek gerekir ise sony,Canon,Panasonic,Hitachi örnek olarak verilebilir...
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1963bursa 9 yıl
Haberi yazan arkadaşlardan rica ediyorum, Camileo başlıklarında çok kez yazdım, bu seriden hepimizin canı yandı, bu seri de interpolasyon oranı ve çözünürlükte adil olmayan bir takım düzmeceler mevcut, bu seride çok yüksek oranlarda interpolasyon kullanmak suretiyle 320x280 gibi çözünürlüklerdeki görüntüleri 1920x1080 çarpana araları doldurarak dönüştürme kullanılmaktadır, çektikleri görüntü orjinal değildir, interpolasyonu SIFIR olan cihazlar verdiği çözünürlükte çekim yapar, en iyi bileşke çözünürlük yüksek, interpolasyon SIFIR olmasıdır. LÜTFEN KAMERA HABERLERİNDE INTERPOLASYON ORANINI YAZINIZ.
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Batuist 9 yıl

KaraKanarya

Haberi yazan arkadaşlardan rica ediyorum, Camileo başlıklarında çok kez yazdım, bu seriden hepimizin canı yandı, bu seri de interpolasyon oranı ve çözünürlükte adil olmayan bir takım düzmeceler mevcut, bu seride çok yüksek oranlarda interpolasyon kullanmak suretiyle 320x280 gibi çözünürlüklerdeki görüntüleri 1920x1080 çarpana araları doldurarak dönüştürme kullanılmaktadır, çektikleri görüntü orjinal değildir, interpolasyonu SIFIR olan cihazlar verdiği çözünürlükte çekim yapar, en iyi bileşke çözünürlük yüksek, interpolasyon SIFIR olmasıdır. LÜTFEN KAMERA HABERLERİNDE INTERPOLASYON ORANINI YAZINIZ.

bilse yazarda nerden bilcek ki??? O da başka sitelerden derliyor haberleri sonuçta...
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der_Kaiser 9 yıl
1080p kayıt çok iyi de, 118 MB dahili bellek şaka gibi.Dalga geçiyolar sanki.En azından 120 GB lik HDD eşlik etmeliydi bu cihaza.
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Batuist 9 yıl
nedense japon markalarına ayrı bir sempatim var...
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