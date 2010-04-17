Toshiba, yeni kamerası Camileo SX900'ü satışa sunuyor.

Toshiba, Camileo serisi video kameralarına bir yenisini daha ekledi. Toshiba'nın Camileo SX900 olarak adlandırdığı video kamera 1080p yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve 30FPS oranında video kaydı yapabiliyor. Kullanıcılara 9x optik yakınlaştırma ve 12x dijital yaklaştırma özellikleri sunan SX900, HDMI çıkışına sahip. HDMI çıkışı sayesinde HDTV'lere kolaylıkla bağlanan SX900 ile çekilen videolar TV ekranında görüntülenebiliyor. Dahili hazfızası 118MB olarak belirlenen kamera, SD / SDHC / SDXC girişi sayesinde 64GB'ye kapasiteye varan depolama imkanına sahip. 2.7 boyutlu LCD ekranı bulunan video kamerada 14MP CMOS sensör kullanılmış.
Toshiba'nın Camileo serisine dahil ettiği SX900'ün Temmuz ayı içinde piyasaya sunulacağı ve fiyatının 387$ olacağı açıklandı
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Enterpolasyon:Elde bulunan veri üzerinde yapilan işlemler sonucu,elde olmayan verilerin üretilmesi işlemidir.Bir başka deyişle;Gerçekde olmayan pixel'i yazılım veya bir başka yol ile varmış gibi gösterme işlemidir
Toshiba yarı iletken üreticiliğin'de bile oldukça kötü bir haldedir.[Transistor,entegre,chip v.b gibi].Dizüstü bilgisayarda'da durumu aynıdır.Yüksek fiyatlı ürün,yüksek fiyatlı yedek parça satışı.1970'lerde 2N 3055 transistorler var idi.Hala kendilerini o yıllarda sanıyorlar.O zaman'da berbatdılar,şimdide aynılar.
Optik işi ayrı bir konudur.Kamera alırken hangi firmanın lens üretebildiğini bilip öyle almak lazım.Birkaç örnek vermek gerekir ise sony,Canon,Panasonic,Hitachi örnek olarak verilebilir...
bilse yazarda nerden bilcek ki??? O da başka sitelerden derliyor haberleri sonuçta...