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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan İngiltere milli takımı taraftarlarına özel geri ödeme kampanyası

Toshiba, İngiltere milil takımı taraftarları için 2010 Dünya Kupasına özel kampanya düzenledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dizüstü bilgisayar ve elektronik üreticilerinden Toshiba, "England Expects" adını verdiği ilginç bir kampanyayı başlattı. Toshiba, başlattığı bu kampanya ile sponsoru olduğu İngiltere milli takımının taraftarlarına %100 geri ödeme fırsatı sunuyor.
"England Expects" adı verilen kampanya dahilinde satılacak olan ürünleri alan kullanıcılar, İngiltere milli takımının 2010 Dünya Kupasını alması durumunda para iadesi hakkı kazanacak. %100 para iadesi garantisi veren Toshiba, bu kampanya'da yararlanmak isteyenlerin 12 Nisan - 10 Haziran tarihleri arasında aşağıda belirteceğimiz ürünlerden herhangi birini alıp bu kampanya için hazırlanan siteye kaydını yapması gerekiyor. İngiltere milli takımının Dünya Kupasını kazanması durumunda bu kampanyaya katılan herkesin %100'lük para iadesi alma hakkı olacak.
"England Expects" adı verilen kampanya için aşağıdaki dizüstü bilgisayarlardan veya televizyonlardan birinin satın alınması gerekiyor.
  •  Satellite L500
  • Satellite L505
  • Satellite A500
  • Satellite U500
  • Satellite P500
  • Satellite L555
  • Satellite Pro L550
  • Qosmio X500
  • Satellite Pro L500
  • Satellite Pro S500
  • REGZA RV
  • REGZA XV
  • REGZA ZV
  • REGZA SV
  • REGZA AV635 (42 inç)

Toshiba'nın hazırladığı web sitesine buradan ulaşabilirsiniz


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yonex78 9 yıl
adamlar işi iddiya dökmüş:D
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Mr.Blof 9 yıl
İngiltere bu kupayı alamaz.Toshiba ayağını kaydırır.
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grafiker 9 yıl
Ahhaha bu resmen kumar :) bunlrın ceo da iddacıymış :)
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sertacaygun 9 yıl
Futbol sonuçlarıyla ticaret yapılır mı Allah aşkına ?
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Akhunturk 9 yıl
demek ingilterenin kupayı alacağına toshiba hiç inanmıyor
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albani 9 yıl

sertacaygun

Futbol sonuçlarıyla ticaret yapılır mı Allah aşkına ?


Sn.sertac

Zaten Futbolun hem kendisi hemde özellikle günümüzde "sonuçları";"Ticaret",hatta öyle bir ticaretki,diğer ticaret işleri hikaye olur bunun yanında


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