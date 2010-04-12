Toshiba'dan İngiltere milli takımı taraftarlarına özel geri ödeme kampanyası

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dizüstü bilgisayar ve elektronik üreticilerinden Toshiba, "England Expects" adını verdiği ilginç bir kampanyayı başlattı. Toshiba, başlattığı bu kampanya ile sponsoru olduğu İngiltere milli takımının taraftarlarına %100 geri ödeme fırsatı sunuyor.
"England Expects" adı verilen kampanya dahilinde satılacak olan ürünleri alan kullanıcılar, İngiltere milli takımının 2010 Dünya Kupasını alması durumunda para iadesi hakkı kazanacak. %100 para iadesi garantisi veren Toshiba, bu kampanya'da yararlanmak isteyenlerin 12 Nisan - 10 Haziran tarihleri arasında aşağıda belirteceğimiz ürünlerden herhangi birini alıp bu kampanya için hazırlanan siteye kaydını yapması gerekiyor. İngiltere milli takımının Dünya Kupasını kazanması durumunda bu kampanyaya katılan herkesin %100'lük para iadesi alma hakkı olacak.
"England Expects" adı verilen kampanya için aşağıdaki dizüstü bilgisayarlardan veya televizyonlardan birinin satın alınması gerekiyor.
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Satellite L500
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Satellite L505
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Satellite A500
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Satellite U500
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Satellite P500
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Satellite L555
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Satellite Pro L550
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Qosmio X500
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Satellite Pro L500
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Satellite Pro S500
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REGZA RV
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REGZA XV
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REGZA ZV
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REGZA SV
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REGZA AV635 (42 inç)
Toshiba'nın hazırladığı web sitesine buradan ulaşabilirsiniz
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Sn.sertac
Zaten Futbolun hem kendisi hemde özellikle günümüzde "sonuçları";"Ticaret",hatta öyle bir ticaretki,diğer ticaret işleri hikaye olur bunun yanında
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