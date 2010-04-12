Toshiba'dan İngiltere milli takımı taraftarlarına özel geri ödeme kampanyası

Dizüstü bilgisayar ve elektronik üreticilerinden Toshiba, "England Expects" adını verdiği ilginç bir kampanyayı başlattı. Toshiba, başlattığı bu kampanya ile sponsoru olduğu İngiltere milli takımının taraftarlarına %100 geri ödeme fırsatı sunuyor.

"England Expects" adı verilen kampanya dahilinde satılacak olan ürünleri alan kullanıcılar, İngiltere milli takımının 2010 Dünya Kupasını alması durumunda para iadesi hakkı kazanacak. %100 para iadesi garantisi veren Toshiba, bu kampanya'da yararlanmak isteyenlerin 12 Nisan - 10 Haziran tarihleri arasında aşağıda belirteceğimiz ürünlerden herhangi birini alıp bu kampanya için hazırlanan siteye kaydını yapması gerekiyor. İngiltere milli takımının Dünya Kupasını kazanması durumunda bu kampanyaya katılan herkesin %100'lük para iadesi alma hakkı olacak.

"England Expects" adı verilen kampanya için aşağıdaki dizüstü bilgisayarlardan veya televizyonlardan birinin satın alınması gerekiyor.

Satellite L500

Satellite L505

Satellite A500

Satellite U500

Satellite P500

Satellite L555

Satellite Pro L550

Qosmio X500

Satellite Pro L500

Satellite Pro S500

REGZA RV

REGZA XV

REGZA ZV

REGZA SV

REGZA AV635 (42 inç)

Toshiba'nın hazırladığı web sitesine buradan ulaşabilirsiniz