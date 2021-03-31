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    Total War: Rome Remastered'dan oynanış videosu paylaşıldı: 2004 vs 2021 grafik karşılaştırması

    Strateji türünün sevilen ve önemli oyunlarından biri olan 2004 yılında yayınlanan Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu Total War: Rome Remastered'dan yeni bir video paylaşıldı.
    31 Mart 2021, 15:05 (1 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Total War: Rome Remastered'dan oynanış videosu paylaşıldı: 2004 vs 2021 grafik karşılaştırması
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    Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Creative Assembly ve Feral Interactive'in yaptığı strateji türünün sevilen oyunlarından Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu için yeni bir video yayınlandı.

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    Paylaşılan video oyunun 2004'teki orijinal hali ile bu yıl çıkacak olan yenilenmiş versiyonu arasındaki grafik farklarını gösteriyor. Bu yüzden temelde bir oynanış videosu olduğunu söyleyebiliriz. Bahsi geçen karşılaştırma videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Oyun Steam üzerinden 175,00 TL'ye satılıyor. Eğer 2004 yılında çıkan orijinal oyuna sahipseniz 31 Mayıs'a kadar oyunu %50 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Oyunun yurt dışı fiyatı 29,99 dolar.

    Total War: Rome Remastered, 29 Nisan 2021'de Steam üzerinden PC oyuncuları için çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

    Orijinali 2004 yılında yayınlanan Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu Total War: Rome Remastered, ana oyunu barındıracak ve birçok görsel iyileştirme ile çıkış yapacak. Yenilenmiş sürümde ana oyun dışında Alexander ve Barbarian Invasion DLC'leri de buluancak. Ayrıca oyun 4K çözünürlük de sunacak.



    https://twinfinite.net/2021/03/total-war-rome-remastered-comparison-trailer/
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    cocainbar 1 dakika önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    akif_gamer (akif ozgun) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok başarısız.
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    okayynn (Okan Ü.) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    fiyatı bana biraz abartı geldi.
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    P Prometheusx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıktığı dönem günlerce başından kalkmadım, hala daha ara ara oynarım. Benim için bir şaheser bu oyun
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    C Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi de bu moda oldu...
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